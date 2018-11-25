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02:08 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболистки Беларуси победили гречанок в квалификациии ЧМ-2019

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси одержали вторую победу в квалификационном турнире чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче второго тура группы 3 белоруски уверенно переиграли хозяек соревнований гандболисток Греции со счетом 28:18. На старте турнира подопечные Томажа Чатера обыграли команду Португалии со счетом 31:23.

В заключительный день турнира 25 ноября команда Беларуси встретится со сборной Италии, которая сегодня уступила португалкам 20:34.

Составы остальных квалификационных групп:

1 — Словакия, Украина, Израиль, Косово.

2 — Швейцария, Литва, Финляндия, Фарерские острова.

4 — Македония, Исландия, Турция, Азербайджан.

В плей-офф выйдут победители четырех квартетов, а также лучшая команда из занявших вторые места.

Матчи за путевки в финальную стадию мирового первенства состоятся в июне 2019 года. Решающий этап женского чемпионата планеты по гандболу пройдет в конце 2019 года в Японии. -0-

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