Гандболистки Беларуси победили гречанок в квалификациии ЧМ-2019
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси одержали вторую победу в квалификационном турнире чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси одержали вторую победу в квалификационном турнире чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче второго тура группы 3 белоруски уверенно переиграли хозяек соревнований гандболисток Греции со счетом 28:18. На старте турнира подопечные Томажа Чатера обыграли команду Португалии со счетом 31:23.
В заключительный день турнира 25 ноября команда Беларуси встретится со сборной Италии, которая сегодня уступила португалкам 20:34.
Составы остальных квалификационных групп:
1 — Словакия, Украина, Израиль, Косово.
2 — Швейцария, Литва, Финляндия, Фарерские острова.
4 — Македония, Исландия, Турция, Азербайджан.
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Матчи за путевки в финальную стадию мирового первенства состоятся в июне 2019 года. Решающий этап женского чемпионата планеты по гандболу пройдет в конце 2019 года в Японии. -0-