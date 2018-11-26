Белорусские гандболистки победили Италию на финише квалификации ЧМ-2019

В греческом Аминтаио в матче 3-го тура отборочной группы 3 белоруски уверенно переиграли команду Италии со счетом 35:26 и, заняв первое место, вышли в плей-офф мирового первенства. До этого подопечные Томажа Чатера победили сборные Португалии — 31:23 и Греции 28:18. Итоговое положение: Беларусь — 6 очков, Греция — 4, Португалия — 2, Италия — 0.

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Составы остальных квалификационных групп:

1 — Словакия, Украина, Израиль, Косово;.

2 — Швейцария, Литва, Финляндия, Фарерские острова;.

4 — Македония, Исландия, Турция, Азербайджан.

В этих квартетах соревнования пройдут в предстоящий уик-энд. В плей-офф выйдут победители групп, а также лучшая команда из занявших вторые места.