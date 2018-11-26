Белорусские гандболистки победили Италию на финише квалификации ЧМ-2019
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси победно завершили выступление в квалификационном турнире чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси победно завершили выступление в квалификационном турнире чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В греческом Аминтаио в матче 3-го тура отборочной группы 3 белоруски уверенно переиграли команду Италии со счетом 35:26 и, заняв первое место, вышли в
Составы остальных квалификационных групп:
1 — Словакия, Украина, Израиль, Косово;.
2 — Швейцария, Литва, Финляндия, Фарерские острова;.
4 — Македония, Исландия, Турция, Азербайджан.
В этих квартетах соревнования пройдут в предстоящий
Матчи за путевки в финальную стадию мирового первенства состоятся в июне 2019 года. Решающий этап женского чемпионата планеты по гандболу пройдет в конце 2019 года в Японии.