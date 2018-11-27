Шишкарев: Российские гандболистки на чемпионате Европы должны занять призовое место

Чемпионат Европы пройдет с 29 ноября по 16 декабря во Франции. Сборная России сыграет в одной группе с командами Франции, Черногории и Словении.

«Это сильная сборная, период смены поколений завершился. Это сплав амбициозных людей, которые что-то уже выиграли, — сказал Шишкарев. — Но главное, у этих девчонок есть мотивация и понимание, что победа выведет их на Олимпиаду. Я верю в них, увидел желание побеждать и крушить всех на своем пути».

«Любое место, кроме призового, будет считаться неудачей и провалом», — добавил Шишкарев.