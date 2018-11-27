Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Барыс
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Аякс
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз5
Коламбус Блю Джэкетс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида ПантерзОТ4
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Оттава Сенаторз2
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Лион
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Валенсия
Футбол. Зарубежный
26.11
Бернли1
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
26.11
Реал Сосьедад2
Сельта1
Футбол. Зарубежный
26.11
Кальяри0
Торино0
Все события
Фоторепортажи
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
11:40 (мск), источник: ТАСС

Шишкарев: Российские гандболистки на чемпионате Европы должны занять призовое место

НОВОГОРСК /Московская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Задачей женской сборной России по гандболу на чемпионате Европы является призовое место, любой другой результат станет провалом. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Наверх

Чемпионат Европы пройдет с 29 ноября по 16 декабря во Франции. Сборная России сыграет в одной группе с командами Франции, Черногории и Словении.

«Это сильная сборная, период смены поколений завершился. Это сплав амбициозных людей, которые что-то уже выиграли, — сказал Шишкарев. — Но главное, у этих девчонок есть мотивация и понимание, что победа выведет их на Олимпиаду. Я верю в них, увидел желание побеждать и крушить всех на своем пути».

«Любое место, кроме призового, будет считаться неудачей и провалом», — добавил Шишкарев.

Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз — Олимпийские игры. Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы. В 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.

 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Страхи и падения: что не так с Медведевой
«Реал», «Ливерпуль» и «Атлетико» претендуют на звание клуба года
«Я одинок»: герой Пхенчхана борется с тяжелой травмой
Разнос любимого тренера: Овечкин попал в историю (видео)
Знарок займет должность главного консультанта штаба сборной РФ
21-летний хоккеист умер после матча
Хабиб жалеет о своем поведении после боя с Конором (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь