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13:08 (мск), источник: ТАСС

Назван состав женской сборной России по гандболу на чемпионат Европы 2018 года

НОВОГОРСК /Московская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по гандболу определился с составом команды на чемпионат Европы 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы пройдет с 29 ноября по 16 декабря во Франции. Сборная России сыграет в одной группе с командами Франции, Черногории и Словении.

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В состав национальной команды вошли: вратари — Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Астраханочка»); левые крайние — Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка»); левые полусредние — Екатерина Баркалова («Кубань»), Анна Сень («Ростов-Дон»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»); разыгрывающие — Дарья Дмитриева («Лада»), Ярослава Фролова («Кубань»), Ирина Никитина («Звезда»); линейные — Майя Петрова, Ксения Макеева (обе — «Ростов-Дон»); правые полусредние — Анна Кочетова, Ирина Снопова (обе — «Астраханочка»), Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»); правые крайние — Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе — «Ростов-Дон»).

Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз — Олимпийские игры. Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы. В 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.

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