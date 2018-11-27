Назван состав женской сборной России по гандболу на чемпионат Европы 2018 года

Чемпионат Европы пройдет с 29 ноября по 16 декабря во Франции. Сборная России сыграет в одной группе с командами Франции, Черногории и Словении.
В состав национальной команды вошли: вратари — Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Астраханочка»); левые крайние — Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка»); левые полусредние — Екатерина Баркалова («Кубань»), Анна Сень («Ростов-Дон»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»); разыгрывающие — Дарья Дмитриева («Лада»), Ярослава Фролова («Кубань»), Ирина Никитина («Звезда»); линейные — Майя Петрова, Ксения Макеева (обе — «Ростов-Дон»); правые полусредние — Анна Кочетова, Ирина Снопова (обе — «Астраханочка»), Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»); правые крайние — Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе — «Ростов-Дон»).
Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз — Олимпийские игры. Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы. В 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.