Назван состав женской сборной России по гандболу на чемпионат Европы 2018 года

Чемпионат Европы пройдет с 29 ноября по 16 декабря во Франции. Сборная России сыграет в одной группе с командами Франции, Черногории и Словении.

Трефилов — о составе на ЧЕ: Я пошёл у женщин на поводу. Может быть, буду жалеть

Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз — Олимпийские игры. Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы. В 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.