Трефилов — о составе на ЧЕ: Я пошёл у женщин на поводу. Может быть, буду жалеть

«Я хотел, чтобы часть игроков молодых поехала, но капитан и другие игроки попросили меня сделать замены. Пошёл у женщин на поводу. Может быть, буду жалеть об этом. Шучу, конечно. Но если команда говорит, что ей с этими игроками удобнее — так правильнее. Но это практически все сильнейшие игроки.



Здорово, что задачи объявлены. Но я придерживаюсь старых принципов: надо поработать, а потом ехать. К сожалению, у нас опять было два дня, а теперь восемь игр подряд. Чемпионат России проходит в разъездах — игра, а потом четыре-пять выходных. А на чемпионате Европы всё будет подряд. Как было сказано в фильме: “Меня терзают смутные сомнения”. Так и здесь: выдержат наши девочки или нет? Будем надеяться на них», — передаёт слова Трефилова «Чемпионата» Михаил Чесалин.