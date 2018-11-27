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13:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Трефилов — о составе на ЧЕ: Я пошёл у женщин на поводу. Может быть, буду жалеть

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о формировании состава на чемпионат Европы во Франции.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдёт с 29 ноября по 16 декабря.

«Я хотел, чтобы часть игроков молодых поехала, но капитан и другие игроки попросили меня сделать замены. Пошёл у женщин на поводу. Может быть, буду жалеть об этом. Шучу, конечно. Но если команда говорит, что ей с этими игроками удобнее — так правильнее. Но это практически все сильнейшие игроки.

Здорово, что задачи объявлены. Но я придерживаюсь старых принципов: надо поработать, а потом ехать. К сожалению, у нас опять было два дня, а теперь восемь игр подряд. Чемпионат России проходит в разъездах — игра, а потом четыре-пять выходных. А на чемпионате Европы всё будет подряд. Как было сказано в фильме: “Меня терзают смутные сомнения”. Так и здесь: выдержат наши девочки или нет? Будем надеяться на них», — передаёт слова Трефилова «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Россиянки на предварительном этапе сыграют с командами Франции, Черногории и Словении.

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