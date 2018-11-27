Трефилов — о составе на ЧЕ: Я пошёл у женщин на поводу. Может быть, буду жалеть
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о формировании состава на чемпионат Европы во Франции.
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о формировании состава на чемпионат Европы во Франции.
Турнир пройдёт с 29 ноября по 16 декабря.
«Я хотел, чтобы часть игроков молодых поехала, но капитан и другие игроки попросили меня сделать замены. Пошёл у женщин на поводу. Может быть, буду жалеть об этом. Шучу, конечно. Но если команда говорит, что ей с этими игроками удобнее — так правильнее. Но это практически все сильнейшие игроки.
Здорово, что задачи объявлены. Но я придерживаюсь старых принципов: надо поработать, а потом ехать. К сожалению, у нас опять было два дня, а теперь восемь игр подряд. Чемпионат России проходит в разъездах — игра, а потом
Россиянки на предварительном этапе сыграют с командами Франции, Черногории и Словении.