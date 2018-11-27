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20:08 (мск), источник: БЕЛТА

БГК проиграл «Нексе» в SEHA-лиге

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел пятое поражение в чемпионате SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси принимали хорватский клуб «Нексе» и уступили со счетом 25:30. До этого БГК выиграл 4 встречи и столько же раз уступал соперникам.

После 9 сыгранных матчей брестчане имеют в своем активе 12 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице. Впереди хорватские «Загреб» и «Нексе», набравшие по 21 баллу, у македонского «Вардара» — 18, словацкий «Татран» и румынская «Стяуа» имеют по 15 очков. За победу в матче SEHA-лиги начисляется 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

Следующую встречу SEHA-лиги БГК имени Мешкова проведет 4 декабря у себя дома против клуба «Извиджач» из Боснии и Герцеговины, который в восьми проведенных встречах набрал лишь 1 очко и занимает последнее, 10-е, место в турнирной таблице.

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