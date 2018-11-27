БГК проиграл «Нексе» в SEHA-лиге

Источник: РИА "Новости"

Сегодня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси принимали хорватский клуб «Нексе» и уступили со счетом 25:30. До этого БГК выиграл 4 встречи и столько же раз уступал соперникам.

После 9 сыгранных матчей брестчане имеют в своем активе 12 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице. Впереди хорватские «Загреб» и «Нексе», набравшие по 21 баллу, у македонского «Вардара» — 18, словацкий «Татран» и румынская «Стяуа» имеют по 15 очков. За победу в матче SEHA-лиги начисляется 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.