Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл Ливз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Футбол. Еврокубки
28.11
Боруссия Д0
Брюгге0
Футбол. Еврокубки
28.11
ПСВ1
Барселона2
Футбол. Еврокубки
28.11
Тоттенхэм Хотспур1
Интер0
Футбол. Еврокубки
28.11
ПСЖ2
Ливерпуль1
Футбол. Еврокубки
28.11
Наполи3
Црвена Звезда1
Футбол. Еврокубки
28.11
Порту3
Шальке-041
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
28.11
Динамо Р0
ЦСКА5
Футбол. Еврокубки
28.11
Локомотив2
Галатасарай0
Футбол. Еврокубки
28.11
Атлетико2
Монако0
Хоккей. КХЛ
28.11
Витязь0
СКА6
Хоккей. КХЛ
28.11
ХК Динамо3
Слован0
Хоккей. КХЛ
28.11
Динамо Мн1
Йокерит4
Хоккей. КХЛ
28.11
Ак Барс5
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
28.11
НефтехимикБ3
Локомотив4
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сочи
Футбол. Кубок России
28.11
Оренбург2
Арсенал Т4
Хоккей. КХЛ
28.11
КуньлуньБ5
Сибирь6
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» в казино Монте-Карло. Помазун в воротах
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
00:44 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболистки сборной России начинают борьбу за медали чемпионата Европы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Гандболистки сборной России начинают выступление на чемпионате Европы во Франции.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В четверг команда Евгения Трефилова в первом матче сыграет с хозяйками турнира. Также на предварительном этапе россиянки сыграют с командами Черногории и Словении.

В чемпионате Европы примут участие 16 команд, на предварительном этапе поделенные на четыре группы. По три лучшие сборные из каждого квартета выйдут в основной групповой раунд, где 12 команд будут поделены на две группы. По две лучшие сборные выйдут в полуфинал. Чемпион Европы получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Читайте также
Трефилов — о составе на ЧЕ: Я пошёл у женщин на поводу. Может быть, буду жалеть

На чемпионат Европы с блеском в глазах и звериным оскалом

Гандболистки сборной России отправились на чемпионат Европы практически сильнейшим своим составом, который на бумаге выглядит внушительнее состава на предыдущем турнире. В 2016 году россиянки заняли седьмое место на чемпионате Европы. По словам президента Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева, любой результат сборной России, кроме медалей турнира, будет считаться неудачным.

«Любое место команды, кроме призового, будет считаться неудачей и провалом, — сказал Шишкарев. — Соответственно, провал означает и неудачное выступление главного тренера. Давайте не будем предсказывать его судьбу. Это очень интересно с точки зрения спортивной журналистики и элементарного рассуждения о шансах, о судьбе человека».

По мнению главы федерации, команда Трефилова будет предельно мотивирована на чемпионате Европы во Франции, в том числе и потому что будет разыгрываться путевка на Олимпиаду-2020.

«Самое главное, что у девчонок есть четкая мотивация и понимание того, что победа в таком турнире напрямую выведет их на Олимпийские игры, — отметил Шишкарев. — Это мечта любого спортсмена. И не побороться на европейском турнире за олимпийскую путевку, не побороться до крови на руках соперников и своих, с блеском в глазах и, может быть, даже где-то со звериным оскалом будет неправильно. Поэтому я в них верю, в их глазах я увидел желание побеждать, крушить всех и вся на своем пути».

Российский флаг на Южном полюсе в честь гандболисток

Сборная России еще ни разу не выигрывала чемпионат Европы. В 2000 и 2008 годах российские гандболистки выиграли бронзовые медали, а в 2006-м — серебряные. Глава ФГР заявил, что надеется 16 декабря водрузить российский флаг на Южном полюсе в честь победы национальной команды в финале чемпионата Европы.

Читайте также
Мужская сборная взяла курс на Евро

«Первый матч открытия очень важен, — сказал Шишкарев спортсменкам перед отъездом во Францию. — Во Франции сейчас ажиотаж, все хотят взять реванш за Олимпиаду (2016 года), на которой вы дважды обыграли француженок. Я думаю, что где два раза, там и три. Я желаю вам успехов и хорошей атмосферы в вашем замечательном коллективе. Чтобы вас миновали травмы, и у вас было полное взаимопонимание с тренерским штабом. Возвращайтесь с медалями. Я 16 декабря буду на Южном полюсе и надеюсь, что в день финала подниму флаг России в вашу честь».

Капитан российской сборной Дарья Дмитриева заявила, что ее команда готова решать поставленную задачу на турнире. «Полноценных сборов у нас практически не было, перед такими крупными соревнованиями хотелось бы чаще видеть друг друга, чтобы сыграться, — сказала Дмитриева. — Тем не менее, наша команда будет бороться, и мы постараемся сделать все, чтобы поставленные перед нами руководством федерации задачи были выполнены».

Женская сборная России по гандболу продолжает подготовку к чемпионату Европы
Во время загрузки произошла ошибка.
27 ноября© Ньюстюб
 Медведева: это самые страшные слова, что я слышала от россиян
Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
«Локомотив» впервые победил в Лиге чемпионов
Вокруг Загитовой новый скандал: ее фанаты атакуют чемпионку ОИ
Победа над «Копенгагеном» выведет «Зенит» в плей-офф Лиги Европы
ПСЖ победил «Ливерпуль» в матче группового этапа Лиги чемпионов
«Спартак» впервые сыграет в еврокубках под руководством Кононова
ЦСКА разгромил рижское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Цюрихе
«Краснодар» постарается сделать шаг навстречу плей-офф ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь