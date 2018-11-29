Гандболистки сборной России начинают борьбу за медали чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

В четверг команда Евгения Трефилова в первом матче сыграет с хозяйками турнира. Также на предварительном этапе россиянки сыграют с командами Черногории и Словении.

В чемпионате Европы примут участие 16 команд, на предварительном этапе поделенные на четыре группы. По три лучшие сборные из каждого квартета выйдут в основной групповой раунд, где 12 команд будут поделены на две группы. По две лучшие сборные выйдут в полуфинал. Чемпион Европы получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

На чемпионат Европы с блеском в глазах и звериным оскалом

Гандболистки сборной России отправились на чемпионат Европы практически сильнейшим своим составом, который на бумаге выглядит внушительнее состава на предыдущем турнире. В 2016 году россиянки заняли седьмое место на чемпионате Европы. По словам президента Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева, любой результат сборной России, кроме медалей турнира, будет считаться неудачным.

«Любое место команды, кроме призового, будет считаться неудачей и провалом, — сказал Шишкарев. — Соответственно, провал означает и неудачное выступление главного тренера. Давайте не будем предсказывать его судьбу. Это очень интересно с точки зрения спортивной журналистики и элементарного рассуждения о шансах, о судьбе человека».

По мнению главы федерации, команда Трефилова будет предельно мотивирована на чемпионате Европы во Франции, в том числе и потому что будет разыгрываться путевка на Олимпиаду-2020.

«Самое главное, что у девчонок есть четкая мотивация и понимание того, что победа в таком турнире напрямую выведет их на Олимпийские игры, — отметил Шишкарев. — Это мечта любого спортсмена. И не побороться на европейском турнире за олимпийскую путевку, не побороться до крови на руках соперников и своих, с блеском в глазах и, может быть, даже где-то со звериным оскалом будет неправильно. Поэтому я в них верю, в их глазах я увидел желание побеждать, крушить всех и вся на своем пути».

Российский флаг на Южном полюсе в честь гандболисток

Сборная России еще ни разу не выигрывала чемпионат Европы. В 2000 и 2008 годах российские гандболистки выиграли бронзовые медали, а в 2006-м — серебряные. Глава ФГР заявил, что надеется 16 декабря водрузить российский флаг на Южном полюсе в честь победы национальной команды в финале чемпионата Европы.

Читайте также Мужская сборная взяла курс на Евро

«Первый матч открытия очень важен, — сказал Шишкарев спортсменкам перед отъездом во Францию. — Во Франции сейчас ажиотаж, все хотят взять реванш за Олимпиаду (2016 года), на которой вы дважды обыграли француженок. Я думаю, что где два раза, там и три. Я желаю вам успехов и хорошей атмосферы в вашем замечательном коллективе. Чтобы вас миновали травмы, и у вас было полное взаимопонимание с тренерским штабом. Возвращайтесь с медалями. Я 16 декабря буду на Южном полюсе и надеюсь, что в день финала подниму флаг России в вашу честь».