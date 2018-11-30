Гандболистки сборной России обыграли француженок в стартовом матче чемпионата Европы

Российские гандболистки в ходе предварительного раунда играют в группе В с командами Черногории, Словении и Франции. В следующем матче сборная России сыграет с представительницами Черногории 2 декабря, в тот же день француженки встретятся со словенками.
В чемпионате Европы принимают участие 16 команд, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. По три лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий групповой раунд с сохранением очков, которые были завоеваны в матчах против прошедших дальше сборных.
Сборная Франции — действующий чемпион мира. Сборные России и Франции играли в финале на Олимпиаде 2016 года.
Сборная России не побеждала на чемпионатах Европы, в 2000 и 2008 годах россиянки завоевали бронзовые медали, в 2006-м — серебро. Чемпионат Европы во Франции завершится 16 декабря.