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01:56 (мск), источник: ТАСС

Гандболистки сборной России обыграли француженок в стартовом матче чемпионата Европы

ТАСС, 30 ноября. Женская сборная России по гандболу победила команду Франции со счетом 26:23 в первом матче предварительного раунда чемпионата Европы. Встреча прошла во французском городе Нанси.

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Российские гандболистки в ходе предварительного раунда играют в группе В с командами Черногории, Словении и Франции. В следующем матче сборная России сыграет с представительницами Черногории 2 декабря, в тот же день француженки встретятся со словенками.

В чемпионате Европы принимают участие 16 команд, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. По три лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий групповой раунд с сохранением очков, которые были завоеваны в матчах против прошедших дальше сборных.

Сборная Франции — действующий чемпион мира. Сборные России и Франции играли в финале на Олимпиаде 2016 года.

Сборная России не побеждала на чемпионатах Европы, в 2000 и 2008 годах россиянки завоевали бронзовые медали, в 2006-м — серебро. Чемпионат Европы во Франции завершится 16 декабря.

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