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02:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия бьет чемпионок мира!

Команда Евгения Трефилова в Нанси в матче-открытии чемпионата Европы переиграла хозяек турнира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Франция — Россия — 23:26 (11:11)

Россиянки не обыгрывали топ-сборные с Олимпийских игр-2016. На Евро-2016 не получилось вообще ничего, на чемпионате мира-2017 в четвертьфинале по полной получили от норвежек. И вот, наконец, неудачная серия прервана. При полных трибунах в Нанси обыграны действующие чемпионки мира — француженки. Потрясающий старт на чемпионате Европы в исполнении подопечных Евгения Трефилова!

Бенефис Самохиной

С Францией наша команда не встречалась с того самого памятного финала бразильской Олимпиады. И, несмотря на то, что трехцветные после этого выступали гораздо лучше, россиянки на недавней открытой тренировке в Новогорске уверяли: психологическое преимущество на нашей стороне.

Началась игра крайне сумбурно. Парадокс, но, когда две классные команды встречаются друг с другом, такое случается нередко. Шло в дебюте игры только у вратарей. Француженки распечатали наши ворота — страшно представить — только на седьмой минуте, а по итогам десяти счет был всего лишь 2:2.

Затем последовала прекрасная для России пятиминутка: Анна Седойкина тащила вообще все, а полевые игроки по большей части за счет индивидуальных действий создали задел в три мяча. Увы, сохранить его надолго не удалось, на перерыв команды ушли с равным счетом. Все испортила вышедшая на замену 21-летняя Орлан Кано, которая реализовала все четыре своих броска.

Россиянки не знали как остановить ее и в начале второго тайма. Молодая француженка продолжала стрелять без промаха, а преимущество ее команды выросло до трех мячей. Лишь когда в защите простив Кано начала персонально играть Анна Вяхирева, музыка на улице Орлан стала затихать. Что же касается Вяхиревой, то ей никак не удавалось забить и чрезмерное желание сделать это иногда играло против всей нашей команды. Анна вовремя одумалась, трезво оценила ситуацию и вместо того, чтобы бесконечно биться в эту стену, перешла на роль распасовщика. С ролью бомбардира же прекрасно справились Дарья Дмитриева и Дарья Самохина. Вторая реализовала все пять пенальти, причем первые четыре забила в один и тот же угол, чем едва не свела с ума французских вратарей. А уж какой гол она забила в меньшинстве после паса-парашюта Дмитриевой — это вообще абсолютный шедевр!

За несколько минут до этого случился один из ключевых отрезков игры. Юлия Манагарова заработала пенальти, который реализовала Самохина, в следующей атаке семиметровый был назначен уже в наши ворота, но его взяла Анна Седойкина, а затем в быстром отрыве все та же Манагарова довела разницу до «плюс» двух. После этого россиянки так и не позволили соперницам сравнять счет.

Теперь нужно не терять очки с середняками

Показательно, что в концовке игры желтую карточку за излишнюю эмоциональность получил главный тренер. Но не Трефилов, как легко можно было бы предположить, а Оливье Крумбхольц, наставник французов. Евгений Васильевич за установленные рамки не выходил, наоборот частенько улыбался.

Между Трефиловым и Крумбхольцем, на самом деле, очень много общего. В 2000-х трехцветные под его руководством выигрывали чемпионат мира и еще трижды выходили в финалы. Мощнее на тот момент одна лишь сборная — российская. Под руководством сами знаете кого. После неудач в 2012−13 годах Крумбхольца, как и Трефилова после Лондона, отправили в отставку. Незадолго до Игр в Рио обоих в срочном порядке вернули. Без них дела у обеих команд стали только хуже. И они как никто понимали друг друга.

В итоге приятели встретились в финале бразильских Олимпийских игр. Теперь у них состоялась новая дуэль. И она снова осталась за российским тренером. Хотя тревожный момент был — за три минуты до конца двухминутное удаление поймала Самохина. Сократи француженки отставание до одного мяча, неизвестно, чем бы все закончилось. Но наши девушки грызли паркет в защите, а когда Дмитриева мощным дальним выстрелом вернула приятные глазам и сердцу «плюс» три за минуту до конца, всем и все стало понятно.

Команда Трефилова одержала важнейшую победу, после которой шансы на выход в решающий третий раунд кажутся крайне высокими. Теперь главное не растерять свое в играх с менее статусными соперниками. Тогда, глядишь, воплотится в жизнь желание президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, который выражал надежду, что в финале чемпионата Европы сыграют те же команды, что и в матче-открытии.

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