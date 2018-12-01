«Чеховские медведи» обыграли «Бешикташ» в Лиге чемпионов
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Подмосковный клуб «Чеховские медведи» обыграл турецкий «Бешикташ» в матче десятого тура группового этапа мужской гандбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Подмосковный клуб «Чеховские медведи» обыграл турецкий «Бешикташ» в матче десятого тура группового этапа мужской гандбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы С, состоявшаяся в Турции, завершилась со счетом 30:27 (17:17) в пользу российской команды.
«Чеховские медведи» заняли четвертое место в группе и завершили выступление в турнире.