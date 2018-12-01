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19:05 (мск), источник: Р-Спорт

«Чеховские медведи» обыграли «Бешикташ» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Подмосковный клуб «Чеховские медведи» обыграл турецкий «Бешикташ» в матче десятого тура группового этапа мужской гандбольной Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы С, состоявшаяся в Турции, завершилась со счетом 30:27 (17:17) в пользу российской команды.

«Чеховские медведи» заняли четвертое место в группе и завершили выступление в турнире.

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