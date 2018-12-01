Лига чемпионов. «Мотор» уступил «Загребу», Пуховский забросил шесть мячей
«Мотор» потерпел поражение от «Загреба» в выездном матче группового раунда Лиги чемпионов — 25:27.
«Мотор» потерпел поражение от «Загреба» в выездном матче группового раунда Лиги чемпионов — 25:27.
Белорусский игрок украинской команды Борис Пуховский забросил шесть мячей, на счету его партнера по клубу Максима Бабичева два гола, еще один белорус из «Мотора» Алексей Шинкель точными бросками не отметился.
Загреб — Мотор — 27:25 (14:11)
Группа «В»: ПСЖ — 16 очков (9 матчей), Пик — 15 (10), Фленсбург — 10 (10), Нант — 8 (9), Загреб — 8 (10), Мотор — 7 (10), Скьерн — 6 (9), Целе — 6 (9).