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20:15 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова проиграл «Барселоне» в Лиге чемпионов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел поражение в 10-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Играя в гостях у лидера группы А испанской «Барселоны», чемпионы Беларуси очень плохо провели стартовый отрезок — за 8 минут они лишь дважды поразили ворота соперников. В дальнейшем гости заиграли получше, но ушли на перерыв с дефицитом в 5 мячей — 17:22. Во втором тайме преимущество также было на стороне хозяев, которые уверенно довели встречу до победы — 41:32.

В первом круге брестчане уступили «Барсе» на своей арене со счетом 21:29. Кроме того, они победили шведский «Кристианстад» — 32:30 (в гостях) и французский «Монпелье» — 26:23 (дома), а затем проиграли немецкому клубу «Райн Левен» — 27:33 (в гостях), венгерскому «Веспрему» — 28:29 (дома) и дважды польскому «Виве» — 26:35 (дома) и 31:34 (в гостях). Также БГК сыграл вничью с македонским «Вардаром» — 31:31 (дома) и уступил ему в гостях — 23:30.

Накануне в группе А состоялись еще два поединка 10-го тура: «Вардар» — «Виве» — 28:27, «Кристианстад» — «Райн Левен» — 27:32. Сегодня «Веспрем» примет на своей арене «Монпелье».

Турнирное положение: «Барселона» — 18 очков (10 матчей), «Вадар» — 13 (10), «Виве» — 12 (10), «Райн Левен» — 12 (10), «Веспрем» — 10 (9), БГК — 5 (10), «Кристианстад» — 5 (10), «Монпелье» — 3 (9).

Матчи 11-го тура групповой стадии состоятся в начале февраля 2019 года. БГК имени сыграет в гостях у аутсайдера турнира «Монпелье», который является действующим победителем Лиги чемпионов.

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