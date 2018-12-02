Российские гандболистки вышли в следующий групповой раунд чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Российские гандболистки в ходе предварительного раунда играют в группе В с командами Черногории, Словении и Франции, в турнирной таблице сборная России с 4 очками занимает первое место.

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В чемпионате Европы принимают участие 16 команд, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. По три лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий групповой раунд с сохранением очков, которые были завоеваны в матчах против прошедших дальше сборных. Российская команда стала недосягаемой для идущей последней сборной Словении (0 очков) и обеспечила себе место в тройке.

В следующем матче сборная России сыграет с представительницами Словении 4 декабря, в тот же день черногорки встретятся с француженками.