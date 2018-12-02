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21:54 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболистки вышли в следующий групповой раунд чемпионата Европы

ТАСС, 2 декабря. Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Черногории со счетом 24:23 в матче второго тура предварительного раунда чемпионата Европы и вышла в следующую стадию турнира. Встреча прошла во французском городе Нанси.

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Источник: РИА "Новости"

Российские гандболистки в ходе предварительного раунда играют в группе В с командами Черногории, Словении и Франции, в турнирной таблице сборная России с 4 очками занимает первое место.

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В чемпионате Европы принимают участие 16 команд, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. По три лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий групповой раунд с сохранением очков, которые были завоеваны в матчах против прошедших дальше сборных. Российская команда стала недосягаемой для идущей последней сборной Словении (0 очков) и обеспечила себе место в тройке.

В следующем матче сборная России сыграет с представительницами Словении 4 декабря, в тот же день черногорки встретятся с француженками.

Российские гандболистки — действующие олимпийские чемпионки. Сборная России не побеждала на чемпионатах Европы, в 2000 и 2008 годах россиянки завоевали бронзовые медали, в 2006-м — серебро. Чемпионат Европы во Франции завершится 16 декабря.

Гандбол. На чемпионате Европы россиянки стартовали с победы
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