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14:39 (мск), источник: Lenta.Ru

17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения

17-летний гандболист команды «Дворец» Герман Тихонов выпал из балкона в день своего рождения. Об этом рассказал тренер спортсмена Давид Данелия, слова которого приводит Sport24.

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По словам Данелии, трагедия произошла в пятницу, 30 ноября. Тренер рассказал, что в тот день созвонился со своим воспитанником, и Тихонов был в хорошем настроении. «Насколько я понял, на тот момент он как раз выходил из своей квартиры и не был пьян. Но почему-то он оказался в каком-то непонятном доме, где даже нет его знакомых, поднялся на высокий этаж и…» — поведал Данелия.

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Следователи нашли следы Тихонова на балконе. При этом о насильственной смерти речи не идет: согласно записям с камер видеонаблюдения, в подъезд гандболист заходил один.

Данелия рассказал, что Тихонов был спокойным умным мальчиком без вредных привычек. На некоторое время он приостанавливал карьеру ради учебы в математическом колледже, однако несколько месяцев назад вернулся в команду.

3 декабря был найден мертвым футболист московского «Локомотива» Алексей Ломакин. Он пропал 30 ноября, когда направился на процедуры в медицинский центр клуба. Спортсмен заночевал на месте, после чего перестал выходить на связь. Матери удалось выяснить, что сын распивал спиртное в компании приятеля.

Передвижения Ломакина попали на камеру видеонаблюдения. Он упал с обрыва, когда шел к реке Городня на юге Москвы. Футболист сломал ногу. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.

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