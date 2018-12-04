Российские гандболистки уступили команде Словении в матче чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Российская команда заняла первое место в группе В, набрав 4 очка в трех встречах. Ранее россиянки обыграли команды Черногории (24:23) и Франции (26:23), обеспечив себе выход в следующий раунд. В следующей стадии турнира россиянки встретятся со сборными Дании, Швеции, Сербии. Сборная Словении заняла последнее место в группе, набрав 2 очка.

По три лучшие команды из каждой группы выходят во второй групповой раунд, в котором сыграют 12 сборных, разделенных на две группы. В полуфинал турнира пройдут сборные, занявшие первое и второе место в каждой из групп по итогам второго раунда. Команды, ставшие третьими в группах, проведут матч за пятое место.