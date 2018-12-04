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21:50 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболистки уступили команде Словении в матче чемпионата Европы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сборная России по гандболу со счетом 27:29 уступила команде Словении в матче группового этапа чемпионата Европы. Игра прошла во французском Нанси.

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Источник: РИА "Новости"

Российская команда заняла первое место в группе В, набрав 4 очка в трех встречах. Ранее россиянки обыграли команды Черногории (24:23) и Франции (26:23), обеспечив себе выход в следующий раунд. В следующей стадии турнира россиянки встретятся со сборными Дании, Швеции, Сербии. Сборная Словении заняла последнее место в группе, набрав 2 очка.

По три лучшие команды из каждой группы выходят во второй групповой раунд, в котором сыграют 12 сборных, разделенных на две группы. В полуфинал турнира пройдут сборные, занявшие первое и второе место в каждой из групп по итогам второго раунда. Команды, ставшие третьими в группах, проведут матч за пятое место.

Чемпионат Европы завершится 16 декабря. Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз — Олимпийские игры. Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы, в 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.

Гандбол. Россиянки победили сборную Черногории и вышли во второй раунд ЧЕ
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