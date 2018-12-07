«У меня — полуженская профессия». Огненное интервью Евгения Трефилова
Великий тренер — о депутатах, народе и министрах.
Великий тренер — о депутатах, народе и министрах.
Владимир Иванов из Нанта
Сборная России переехала из Нанси в Нант. Здесь второй этап чемпионата Европы и проведет. Пока все,
Приехал в гостиницу, где живет сборная. Евгений Трефилов к просьбе об интервью отнесся скептически.
— Да не разувайся, заходи, спрашивай быстрее и уходи, — с улыбкой пригласил он в номер. В итоге завелся, едва успели закончить до отъезда на тренировку. Разговор быстро вышел за пределы гандбола.
— Вы одним из последних пришли на обед и первым ушли. Аппетита нет?
— Насиделся до этого на просмотре. Так что первое съел — и хватит. В моем возрасте все эти обеды выходят в ширину живота.
— Следите за фигурой?
— Нет. Но не хочу быть толстым. Точнее, слишком толстым.
— В
— В выпивке. Стараюсь не прикасаться.
— Почему?
— Потом болит голова, а все вопросы, которые были, остаются и на следующее утро. Не решаются они этим способом.
—
— А какой русский мужик работает в женской команде? Мужик должен быть в мужской профессии, а у меня — полуженская. Так что мне не привыкать.
— Поражение от Словении подпортило впечатление от двух побед?
— Подпортили настроение игроки, которые должны были лучше выйти со скамейки. Это ведь ближайший резерв, который должен в любой момент помочь стартовому составу. А результат особого значения не имел.
— Для себя поняли, почему у молодых в ничего не значащей игре не получилось?
— Долгий разговор. Думаю, засиделись они в перспективных.
— Не пришло?
— Пришло. Другой вопрос: как? Игроков мало, за каждого держимся. Нужен, не нужен — все равно берем. В хозяйстве все пригодится. Они понимают, что в каком бы состоянии не были, их все равно возьмут. И это самое страшное. Даже посредственные начинают чувствовать себя незаменимыми. До сих пор не укладывается в голове — в команде нет левого полусреднего. Сколько я телепаюсь в сборной? 20 лет? Такое впервые.
— А Сень?
— Аня — не явный полусредний. Она на любой позиции может сыграть. А вот таких ярко выраженных, как Бобровникова, нет. Да и справа тишина. Сколько на Вяхиревой будем кататься?
— Она же молодая, долго еще можно.
—
— Тоня Скоробогатченко.
— Как до Пекина еще. Тоня похожа на семирукую и семиголовую богиню. Как Змей Горыныч — во все стороны сразу дергается. Но я связываю это с тем, что год она просидела (в дисквалификации. — Прим. «СЭ»). Может такое быть.
— Даже посредственные начинают чувствовать себя незаменимыми. Как будто про футбол с его лимитом на легионеров сказали, а не про гандбол.
— Футбол стоит у стены. Цена — на игрока заоблачная, а сам представляет из себя ноль целых хрен десятых. Вот и мы к этому приходим. Очень плохая ситуация. Мы резко ушли из любительского спорта в профессиональный. И этот профессионализм теперь с нами повсюду. Банщик запросто может стать руководителем края.
С другой стороны, каждый народ достоин своих правителей. Все уже привыкли, что человек, который далек от темы, влезает в нее и всех начинает учить. Недавно узнал, что предыдущий министр обороны издал указ об отмене уроков физкультуры в Суворовских училищах. До сих пор в шоке.
— Если каждый народ достоин своего правителя, мы сами в этом виноваты?
— Во Франции бензин подорожал на три копейки. Включите здесь телевизор, увидите, что творится в стране. И французский понимать не надо. Но у нас не все безнадежно. Вот предыдущий министр спорта…
— Виталий Мутко?
— Да. Сколько при нем всего понастроилось! А потом уже к этому всему приделались местные руководители. И как они распорядились этими объектами — другой вопрос. Но сколько при нем всего появилось — я ни при одном министре ничего подобного не видел.
— Вот его, видимо, и перебросили на строительство.
— А, может быть, и правы. Он в спорте оставил большой след. Возьмите футбол. Это ведь он, извиняюсь, первым прокукарекал про чемпионат мира в России. Грубо говоря, утром встал и руку поднял. А потом уже все подхватили. И какой праздник был этим летом? Да, его часто критикуют. Мол, много болтает. Но он же и делает при этом. А остальные ничего не говорят, но и не делают. Только манатки в Лондон по выходным перевозят. Я бы хотел сейчас спокойно посидеть, поговорить с Мутко. Наверняка у него есть
— Как относитесь к тому, что спортсмены становятся руководителями?
—
— 27.
— О чем обычно думаете? А я скажу! Хорошо пожрать,
— Министрами стульев?
— Да хотя бы.
— Спортсмены в Госдуме нужны?
— Если они
— Для чего нужен Газзаев?
— Он здорово понимает в спорте. Когда большие руководители начинают рассказывать, что управление везде одинаковое, я охаю. Ну, если ты не знаешь предмета, как будешь им управлять? Согласны?
— Полностью.
— Вот захочу я стать журналистом. Навесит Женя Трефилов на себя диктофонов, сделает морду корреспондента и пойдет брать интервью. И что редактору с этим делать потом? Трубочкой в одно место засовывать?
Вот здесь у нас явный перекос. Как бывает — работает он министром, а потом его бах — и бросают на рыбное хозяйство. Да он рыбу только на сковородке видел! А теперь министр рыбного хозяйства!
— Все сейчас поносят бедолагу Трампа, — не унимается Трефилов. — Но зато для граждан США он делает все! Уровень жизни растет. Забастовку по поводу безработицы вы там когда последний раз видели? И как он выкручивается, его дело.
Вот и Мутко решал вопросы. Как — не знаю. Да это и не должно никого волновать. Когда пришел во власть, должен давать результат. Результат, который оценит народ. У нас же многие идут туда ради собственных амбиций — неприкосновенность, персональная машина, мигалка.
— Не боитесь об этом говорить?
— Да
Вот сейчас были в Нанси. Познакомились с
Не знаю, прав или нет мой президент, но перед ним я снимаю шляпу. Когда он ездит по стране, как преображается город. Да, иногда ему подсовывают туфту. Местные и траву в зеленый покрасят, и снег в белый. Главное не перепутать. Но когда он приезжает, народ приподнимает зад, и хотя бы немного начинает шевелиться. Если бы он почаще нырял в наши дырки за пределами МКАДа… Пока же имеем следующее. Знаете, когда я больше всего смеялся?
— Когда?
— Когда принимался закон о чипировании животных. Коров, свиней, лошадей, до кошек дошли! Вот я бы хотел посмотреть, кто будет отлавливать для этого бродячих кошек и собак. Представляю морду этой собаки… А ведь так и до птиц дойдем!
Каждый должен заниматься своим делом. Вот я в 90-е дважды пробовал уходить из спорта. И что? Вляпывался в нехорошие ситуации, голым в одних подштанниках убегать приходилось. Не там мое место. Но некоторые считают себя уникумами. Вот этому козлу, который говорит, что на 3500 в месяц можно прожить, засунуть эти деньги в одно место надо. Что такое 3000? Это сейчас как три копейки. Побойтесь бога.
— Почему бы вам не стать тем самым народным депутатом, к которому любой простой человек мог прийти и выложить свою проблему?
— Перестаньте! Это же какая ответственность! Да если я увижу плачущую маму с ребенком, у меня сердце не выдержит. И не умею я в этом деле ничего. Да, я близок к народу. Но слесарь Иванов в 90-е вообще был самым козырным человеком в цеху. Его назначают директором — и все, приплыли! Выпить, закусить и в баньке поговорить — это одно, а руководить — совсем другое. Каждый человек должен пахать на своем месте.