«У меня — полуженская профессия». Огненное интервью Евгения Трефилова

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Иванов из Нанта

Сборная России переехала из Нанси в Нант. Здесь второй этап чемпионата Европы и проведет. Пока все, тьфу-тьфу, нормально. Мы на первом месте в группе. Одержим две победы в трех предстоящих матчах — будет полуфинал.

Приехал в гостиницу, где живет сборная. Евгений Трефилов к просьбе об интервью отнесся скептически.

— Да не разувайся, заходи, спрашивай быстрее и уходи, — с улыбкой пригласил он в номер. В итоге завелся, едва успели закончить до отъезда на тренировку. Разговор быстро вышел за пределы гандбола.

К выпивке стараюсь не прикасаться

— Вы одним из последних пришли на обед и первым ушли. Аппетита нет?

— Насиделся до этого на просмотре. Так что первое съел — и хватит. В моем возрасте все эти обеды выходят в ширину живота.

— Следите за фигурой?

— Нет. Но не хочу быть толстым. Точнее, слишком толстым.

— В чем-то ограничиваете себя?

— В выпивке. Стараюсь не прикасаться.

— Почему?

— Потом болит голова, а все вопросы, которые были, остаются и на следующее утро. Не решаются они этим способом.

— Как-то не укладывается в российский менталитет.

— А какой русский мужик работает в женской команде? Мужик должен быть в мужской профессии, а у меня — полуженская. Так что мне не привыкать.

Страшно, когда посредственные начинают чувствовать себя незаменимыми

— Поражение от Словении подпортило впечатление от двух побед?

— Подпортили настроение игроки, которые должны были лучше выйти со скамейки. Это ведь ближайший резерв, который должен в любой момент помочь стартовому составу. А результат особого значения не имел.

— Для себя поняли, почему у молодых в ничего не значащей игре не получилось?

— Долгий разговор. Думаю, засиделись они в перспективных. Пели-пели им про будущее, вот в какой-то момент и подумали, что все придет само.

— Не пришло?

— Пришло. Другой вопрос: как? Игроков мало, за каждого держимся. Нужен, не нужен — все равно берем. В хозяйстве все пригодится. Они понимают, что в каком бы состоянии не были, их все равно возьмут. И это самое страшное. Даже посредственные начинают чувствовать себя незаменимыми. До сих пор не укладывается в голове — в команде нет левого полусреднего. Сколько я телепаюсь в сборной? 20 лет? Такое впервые.

— А Сень?

— Аня — не явный полусредний. Она на любой позиции может сыграть. А вот таких ярко выраженных, как Бобровникова, нет. Да и справа тишина. Сколько на Вяхиревой будем кататься?

— Она же молодая, долго еще можно.

— Когда-то она выйдет замуж, родит. И кто на ее место?

— Тоня Скоробогатченко.

— Как до Пекина еще. Тоня похожа на семирукую и семиголовую богиню. Как Змей Горыныч — во все стороны сразу дергается. Но я связываю это с тем, что год она просидела (в дисквалификации. — Прим. «СЭ»). Может такое быть.

Народ достоин правителя

— Даже посредственные начинают чувствовать себя незаменимыми. Как будто про футбол с его лимитом на легионеров сказали, а не про гандбол.

— Футбол стоит у стены. Цена — на игрока заоблачная, а сам представляет из себя ноль целых хрен десятых. Вот и мы к этому приходим. Очень плохая ситуация. Мы резко ушли из любительского спорта в профессиональный. И этот профессионализм теперь с нами повсюду. Банщик запросто может стать руководителем края.

С другой стороны, каждый народ достоин своих правителей. Все уже привыкли, что человек, который далек от темы, влезает в нее и всех начинает учить. Недавно узнал, что предыдущий министр обороны издал указ об отмене уроков физкультуры в Суворовских училищах. До сих пор в шоке.

— Если каждый народ достоин своего правителя, мы сами в этом виноваты?

— Во Франции бензин подорожал на три копейки. Включите здесь телевизор, увидите, что творится в стране. И французский понимать не надо. Но у нас не все безнадежно. Вот предыдущий министр спорта…

— Виталий Мутко?

— Да. Сколько при нем всего понастроилось! А потом уже к этому всему приделались местные руководители. И как они распорядились этими объектами — другой вопрос. Но сколько при нем всего появилось — я ни при одном министре ничего подобного не видел.

— Вот его, видимо, и перебросили на строительство.

— А, может быть, и правы. Он в спорте оставил большой след. Возьмите футбол. Это ведь он, извиняюсь, первым прокукарекал про чемпионат мира в России. Грубо говоря, утром встал и руку поднял. А потом уже все подхватили. И какой праздник был этим летом? Да, его часто критикуют. Мол, много болтает. Но он же и делает при этом. А остальные ничего не говорят, но и не делают. Только манатки в Лондон по выходным перевозят. Я бы хотел сейчас спокойно посидеть, поговорить с Мутко. Наверняка у него есть какие-то новые идеи. Он — человек дела. Вот говоришь с кем-то, тебе обещают что угодно, лишь бы отстал. А Мутко делал. Меня после Лондона-2012 как долбили. А он призывал не торопиться, осмотреться вокруг, подумать хорошенько.

Он рыбу только на сковороде видел, а теперь министр рыбного хозяйства

— Как относитесь к тому, что спортсмены становятся руководителями?

— По-разному. Да, олимпийский чемпион — это статус. Но все мои олимпийские чемпионы учились по пять-семь лет. На одном курсе! И я прекрасно понимаю, что после нагрузки начинаешь засыпать на первой же странице учебника. Но если ты строишь дом, должен знать, в какую сторону дверь открывается. А у нас в 30 лет можно мэром города стать. Вот вам сколько?

— 27.

— О чем обычно думаете? А я скажу! Хорошо пожрать, кого-нибудь вы… ть и поспать. Все! Человек начинает осознанно мыслить ближе к сороковнику. И только полтинник — серьезный возраст. Нет же… Давайте этих футболистов, которые подрались, еще министрами назначим.

— Министрами стульев?

— Да хотя бы.

— Спортсмены в Госдуме нужны?

— Если они где-то вне спорта проявили себя и жизнь их побила, почему нет? Вот как бы Валерий Газзаев не ходил между столбиков, я думаю, он нужен. Сан Саныч (Карелин. — Прим. «СЭ») с Журовой тоже.

— Для чего нужен Газзаев?

— Он здорово понимает в спорте. Когда большие руководители начинают рассказывать, что управление везде одинаковое, я охаю. Ну, если ты не знаешь предмета, как будешь им управлять? Согласны?

— Полностью.

— Вот захочу я стать журналистом. Навесит Женя Трефилов на себя диктофонов, сделает морду корреспондента и пойдет брать интервью. И что редактору с этим делать потом? Трубочкой в одно место засовывать?

Вот здесь у нас явный перекос. Как бывает — работает он министром, а потом его бах — и бросают на рыбное хозяйство. Да он рыбу только на сковородке видел! А теперь министр рыбного хозяйства!

Я близок к народу, но в политику не пойду

— Все сейчас поносят бедолагу Трампа, — не унимается Трефилов. — Но зато для граждан США он делает все! Уровень жизни растет. Забастовку по поводу безработицы вы там когда последний раз видели? И как он выкручивается, его дело.

Вот и Мутко решал вопросы. Как — не знаю. Да это и не должно никого волновать. Когда пришел во власть, должен давать результат. Результат, который оценит народ. У нас же многие идут туда ради собственных амбиций — неприкосновенность, персональная машина, мигалка.

— Не боитесь об этом говорить?

— Да мне-то уже чего бояться? Я и у себя с местным депутатом в войнуху играю. Недалеко от меня улица с односторонним движением, разрешенная скорость 60 км/ч. Тротуара нет. А рядом школа. Написал письмо. Что-то отписали. И чего? Раньше была коммунистическая партия, я хотя бы пожаловаться мог. А сейчас некуда. В городское правительство не зайдешь. Там милиционер, не успеешь порог переступить: «Ты куда?» Да что там, я в Министерство спорта попасть не могу. Там охранники сидят, никого не пускают. Иногда спрашиваю: «Ребят, вы тут в каком-то кабинете ракеты что ли производите?».

Вот сейчас были в Нанси. Познакомились с вице-мэром. На следующий день иду, а он по мосту на убитом женском велосипеде, который с корзинкой, едет. Довольный, машет. А мы зачем-то закрываемся.

Не знаю, прав или нет мой президент, но перед ним я снимаю шляпу. Когда он ездит по стране, как преображается город. Да, иногда ему подсовывают туфту. Местные и траву в зеленый покрасят, и снег в белый. Главное не перепутать. Но когда он приезжает, народ приподнимает зад, и хотя бы немного начинает шевелиться. Если бы он почаще нырял в наши дырки за пределами МКАДа… Пока же имеем следующее. Знаете, когда я больше всего смеялся?

— Когда?

— Когда принимался закон о чипировании животных. Коров, свиней, лошадей, до кошек дошли! Вот я бы хотел посмотреть, кто будет отлавливать для этого бродячих кошек и собак. Представляю морду этой собаки… А ведь так и до птиц дойдем!

Каждый должен заниматься своим делом. Вот я в 90-е дважды пробовал уходить из спорта. И что? Вляпывался в нехорошие ситуации, голым в одних подштанниках убегать приходилось. Не там мое место. Но некоторые считают себя уникумами. Вот этому козлу, который говорит, что на 3500 в месяц можно прожить, засунуть эти деньги в одно место надо. Что такое 3000? Это сейчас как три копейки. Побойтесь бога.

— Почему бы вам не стать тем самым народным депутатом, к которому любой простой человек мог прийти и выложить свою проблему?