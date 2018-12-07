Матч женского ЧЕ по гандболу между сборными России и Сербии перенесен на 9 декабря

Источник: РИА "Новости"

Матч состоится в Нанте в воскресенье и начнется в 20:00 мск. Также было принято решение перенести матч сборных Швеции и Франции. Встреча также пройдет в воскресенье и начнется в 17:00 мск.

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название «желтые жилеты». В минувшую субботу в центре Парижа прошли новые манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.

Во втором групповом этапе чемпионата Европы сыграют 12 сборных, разделенных на две группы. В полуфинал турнира пройдут сборные, занявшие первое и второе место в каждой из групп по итогам второго раунда. Команды, ставшие третьими в группах, проведут матч за пятое место. Сборная России выступает в группе с командами Франции, Сербии, Швеции, Черногории и Дании.