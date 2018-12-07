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15:53 (мск), источник: ТАСС

Матч женского ЧЕ по гандболу между сборными России и Сербии перенесен на 9 декабря

ТАСС, 7 декабря. Матч второго группового этапа женского чемпионата Европы по гандболу, который проходит во Франции, между сборными России и Сербии перенесен с 8 на 9 декабря из-за акций протеста. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EGF).

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Источник: РИА "Новости"

Матч состоится в Нанте в воскресенье и начнется в 20:00 мск. Также было принято решение перенести матч сборных Швеции и Франции. Встреча также пройдет в воскресенье и начнется в 17:00 мск.

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Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название «желтые жилеты». В минувшую субботу в центре Парижа прошли новые манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.

Во втором групповом этапе чемпионата Европы сыграют 12 сборных, разделенных на две группы. В полуфинал турнира пройдут сборные, занявшие первое и второе место в каждой из групп по итогам второго раунда. Команды, ставшие третьими в группах, проведут матч за пятое место. Сборная России выступает в группе с командами Франции, Сербии, Швеции, Черногории и Дании.

Чемпионат Европы завершится 16 декабря. Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз — Олимпийские игры. Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы, в 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.

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