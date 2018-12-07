«Спартак» и «Чеховские медведи» сыграли вничью в матче чемпионата России по гандболу

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, набрав 17 очков в 10 матчах. «Чеховские медведи» набрали 15 очков и идут на третьем месте.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с астраханским «Динамо». «Чеховские медведи» на своей площадке примут уфимский клуб «УГНТУ-ВНЗМ». Обе встречи состоятся 16 декабря.

Гандбольный клуб «Спартак» был создан в августе 2017 года. В прошлом розыгрыше первенства страны московский клуб из-за отсутствия собственной арены принимал соперников на Малой спортивной арене «Лужники», во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском, спорткомплексе «Кунцево» и арене «ВТБ Ледовый дворец». Домашние матчи нынешнего сезона красно-белые проводят в Крылатском.