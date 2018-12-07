Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес0
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер3
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус1
Интер0
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
7.12
Динамо Р2
Салават Юлаев4
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
7.12
Локомотив0
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
7.12
СеверстальОТ2
Куньлунь1
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
7.12
Мариуполь0
Шахтер Д3
Хоккей. КХЛ
7.12
АвтомобилистОТ5
Амур4
Биатлон. Биатлон
7.12
Поклюка (Словения)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Барыс
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» упустил ничью в матче с «Рапидом»
19Лучшие российские спортсмены и тренеры 2018 года
7 декабря, источник: ТАСС

«Спартак» и «Чеховские медведи» сыграли вничью в матче чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» и подмосковный клуб «Чеховские медведи» сыграли вничью в матче гандбольной Суперлиги. Встреча прошла во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском и завершилась со счетом 24:24.

Наверх

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, набрав 17 очков в 10 матчах. «Чеховские медведи» набрали 15 очков и идут на третьем месте.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с астраханским «Динамо». «Чеховские медведи» на своей площадке примут уфимский клуб «УГНТУ-ВНЗМ». Обе встречи состоятся 16 декабря.

Гандбольный клуб «Спартак» был создан в августе 2017 года. В прошлом розыгрыше первенства страны московский клуб из-за отсутствия собственной арены принимал соперников на Малой спортивной арене «Лужники», во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском, спорткомплексе «Кунцево» и арене «ВТБ Ледовый дворец». Домашние матчи нынешнего сезона красно-белые проводят в Крылатском.

В своем первом сезоне клуб занял второе место в чемпионате России, уступив в финальной серии «Чеховским медведям».

 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитову и Медведеву продолжают сталкивать друг с другом
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео)
Роналду еще выиграет «Золотой мяч». Вот доказательства
Как может пройти объединение НХЛ с КХЛ? В Америке это обсуждают
Клуб, открывший нам Дибалу, Пасторе и Кавани, продали за 10 евро
70 девушек и веселящий газ. Расследование об игроках «Арсенала»
«Ювентус» играет с «Интером» в Серии А (трансляция)
СМИ: Игрок «Спартака» хочет вернуться в «Интернасьонал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь