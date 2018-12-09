Российские гандболистки обыграли команду Сербии в матче чемпионата Европы

Матч должен был состояться 8 декабря, но был перенесен из-за акций протеста во Франции.

Во втором групповом раунде выступают 12 сборных, разделенные на две группы по шесть команд. Сборная России с 6 очками занимает первое место в группе 1. В полуфинал турнира выйдут команды, занявшие первое и второе места.

10 декабря сборная России сыграет с командой Дании, 12 декабря встретится со шведками.