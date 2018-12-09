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21:46 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболистки обыграли команду Сербии в матче чемпионата Европы

ТАСС, 9 декабря. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Сербии со счетом 29:25 в первом матче второго группового раунда чемпионата Европы. Игра прошла во французском Нанте.

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Матч должен был состояться 8 декабря, но был перенесен из-за акций протеста во Франции.

Во втором групповом раунде выступают 12 сборных, разделенные на две группы по шесть команд. Сборная России с 6 очками занимает первое место в группе 1. В полуфинал турнира выйдут команды, занявшие первое и второе места.

10 декабря сборная России сыграет с командой Дании, 12 декабря встретится со шведками.

Чемпионат Европы завершится 16 декабря. Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз — Олимпийские игры. Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы, в 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.

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