Уходим в отрыв! Россия бьет Сербию

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Иванов из Нанта

Свой предыдущий матч на турнире Россия провела 4 декабря. Целых пять дней назад. А теперь нашей команде нужно сыграть трижды за четыре дня. Это как три дня просидеть на жесткой диете, а потом следующие три объедаться до отвала. Понятно, что ни к чему хорошему такое не ведет. Но Евгения Трефилова никто не спрашивал — просто поставили перед фактом.

Франция бастует

Вообще дней отдыха должно было быть меньше. Но в пятницу стало понятно — субботние игры будут перенесены. Дело в забастовках, которые идут по всей Франции. Нант исключением не стал. Признаться, из-за народных волнений тут и так всю неделю проблемы с транспортом. А в субботу было совсем весело. Приехал я в центр города на трамвае, а уехать не получилось — дороги перекрыли. Пришлось тоже идти бастовать.

В отличие от Парижа, тут все было довольно мирно. Тысячи недовольных в желтых жилетах выражали свои претензии, размахивали плакатами, призывали Эмманюэля Макрона уйти в отставку, устраивали красивый перфоманс. Самый впечатляющий — когда вся народная толпа встала на колени перед полицейскими. Дело в том, что пару дней назад французские силовики оцепили одну из школ и поставили детей на колени, чтобы провести досмотр. Это окончательно выбесило страну, в которой сейчас и так неспокойно.

Вместе с тем, не было никаких погромов, поджогов и столкновений. Бастующие несколько часов ходили хоть и по центру, но по строго ограниченному маршруту. Вход на другие улицы перекрывал спецназ, и никто туда особо не порывался. Полицейские никого не трогали, их тоже.

Российских гандболисток все это не коснулось вообще. Наша команда живет далеко за городом и в тот момент, когда в Нанте происходила самая жесть, спокойно играла в «Крокодила» в гостинице.

И снова допинг

Трефилова помимо проблемы внезапного дня отдыха пытались загрузить и другим. Так норвежские журналисты засыпали пресс-атташе ФГР Артема Лисовского вопросами про нашатырь. Кто-то сделал с трансляции скриншот — как наши девушки нюхали его во время игры. И понеслось!

— Мы знаем, что это не допинг, но считаете ли вы это этичным?

— Что говорят у вас в стране об этом?

— Ваши футболисты во время чемпионата мира нюхали это же?

— Вся Россия этим пользуется?

Ну и все в таком духе. Евгений Васильевич затроллил эту историю так, что вспоминать будут еще долго.

На открытой тренировке к нему подошли датские журналисты. Начали спрашивать что-то банальное. Но Трефилов перехватил инициативу. Он из тех уникальных людей, которые умеет говорить на русском так, что их понимают все иностранцы вокруг.

— Подойди сюда, — подозвал он корреспондента. Достал из кармана бутылек нашатыря и аккуратно нюхнул. — Теперь ты.

Довольный, но наивный датский корреспондент вдохнул полной грудью, после чего пережил не самую лучшую минута в своей жизни. Хотя его же оператор заливался как ребенок.

— Евгений Васильевич, это не норвежский журналист, а датский, — подсказал кто-то нашему тренеру.

— Какая разница? Передаст, — невозмутимо отреагировал тот.

В конце концов, счастливый датчанин попросил добавки. «Мне даже дышать легче стало»!

— Завтра приходи, — не стал возражать Трефилов. — У доктора отольем, сколько будет нужно.

Убежали от сербок

В игре с Сербией было не до шуток. Эта сборная сейчас в большущем порядке. В группе обыграли датчанок, разнесли Польшу и лишь мяч уступили Швеции. Главная их ударная сила — Катарина Крпеж. Правый крайний с сумасшедшей скоростью. За три матча она наколотила 26 мячей и к игре с Россией подошла в статусе лучшего бомбардира турнира. Да и реализация у нее что надо — 70 процентов.

Вот и в первом тайме она вроде бы ничем особо не запомнилась, а свою «пятерочку» положила. Два из них, правда, с пенальти. Игра в начале вообще была очень грубой. В какой-то момент на скамейке штрафников одновременно сидели трое. Даже судье досталось — щуплый арбитр на скорости случайно врезался в Трефилову и отскочил на площадку. Тренер не сдвинулся ни на сантиметр. Только улыбнулся.

Ближе к середине тайма все успокоились и стало отчетливо понятно, за счет чего мы сегодня собирались побеждать. Главным оружием против мощных, но тяжелых сербок, стали контратаки. Это сработало. Наши девушки раз за разом убегали в отрывы и «края» решали вопросы.

Важнейшим отрезком стала пятиминутка после счета 9:9. Россиянки выиграли ее 5:0. После этого стало спокойнее. Во втором тайме был тревожный эпизод, когда разница сократилась до «плюс» двух, больше минуты подопечные Трефилова играли в двойном меньшинстве, а сербки еще получили право на пенальти. Но Седойкина выручила! А в защите потом намертво отбивались даже вчетвером. Еще и в атаке что-то придумывали.

После этого моральный перевес был полностью на стороне России. Наша команда спокойно довела дело до победы. Самой уверенной на турнире.

Теперь для досрочного выхода в полуфинал будет достаточно не проиграть Дании в понедельник. А в запасе еще матч со Швецией.