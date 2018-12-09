БГК имени Мешкова победил в матче SEHA-лиги

В матче 11-го тура чемпионы Беларуси в Скопье обыграли македонский «Металург» со счетом 34:28. Самыми результативными в составе победителей стали Шиме Ивич и Петар Джорджич, забросившие по 10 мячей.

После этой виктории брестчане набрали 18 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице. Лидирует македонский «Вардар», у которого 27 очков. За победу в матче SEHA-лиги начисляется 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.