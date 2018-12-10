Российские гандболистки обыграли датчанок и досрочно вышли в полуфинал чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Сборная России набрала 8 очков и гарантировала себе первое место в группе 1, опередив команды Франции, Швеции, Сербии, Черногории и Дании. Заключительный матч второго группового раунда сборная России проведет против команды Швеции 12 декабря.

Во втором групповом раунде выступают 12 сборных, разделенные на две группы по шесть команд. В полуфинал турнира выходят команды, занявшие первое и второе места. Полуфинал с участием сборной России состоится 14 декабря в Париже, финал пройдет там же16 декабря.