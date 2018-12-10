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21:39 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболистки обыграли датчанок и досрочно вышли в полуфинал чемпионата Европы

ТАСС, 10 декабря. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Дании со счетом 32:21 во втором матче второго группового раунда чемпионата Европы и досрочно обеспечила себе выход в полуфинал турнира. Игра прошла во французском Нанте.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России набрала 8 очков и гарантировала себе первое место в группе 1, опередив команды Франции, Швеции, Сербии, Черногории и Дании. Заключительный матч второго группового раунда сборная России проведет против команды Швеции 12 декабря.

Во втором групповом раунде выступают 12 сборных, разделенные на две группы по шесть команд. В полуфинал турнира выходят команды, занявшие первое и второе места. Полуфинал с участием сборной России состоится 14 декабря в Париже, финал пройдет там же16 декабря.

Чемпионат Европы во Франции завершится 16 декабря. Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз — Олимпийские игры. Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы, в 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.

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