Российские гандболистки обыграли датчанок и досрочно вышли в полуфинал чемпионата Европы

Сборная России набрала 8 очков и гарантировала себе первое место в группе 1, опередив команды Франции, Швеции, Сербии, Черногории и Дании. Заключительный матч второго группового раунда сборная России проведет против команды Швеции 12 декабря.
Во втором групповом раунде выступают 12 сборных, разделенные на две группы по шесть команд. В полуфинал турнира выходят команды, занявшие первое и второе места. Полуфинал с участием сборной России состоится 14 декабря в Париже, финал пройдет там же16 декабря.
Чемпионат Европы во Франции завершится 16 декабря. Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз — Олимпийские игры. Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы, в 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.