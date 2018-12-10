Сборная России впервые с 2008 года вышла в полуфинал чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Россиянки победили датчанок со счетом 32:21 и досрочно вышли в полуфинал проходящего во Франции континентального первенства. Команда Евгения Трефилова в основном раунде турнира пока непобедима — четвертая победа в четырех матчах.

«Да не бойся ты, бить не буду!»

Забастовки во Франции проходят по расписанию, по выходным. Понедельник — день рабочий, а потому в Нанте в этот день спокойно и матчи чемпионата Европы не переносят. Гандболистки сборной России в спокойном режиме готовились к игре с датчанками. В спокойном еще и потому, что команда Евгения Трефилова подходила к этой встрече в ранге лидера группы, и ей для досрочного выхода в полуфинал было достаточно ничьей. Датским гандболисткам, чтобы претендовать на выход в ½ финала, нужны были две победы в оставшихся двух матчах.

Тренер сборной Дании Клавс Бруун Йоргенсен, похоже, не на шутку волновался перед игрой. Перед выходом на площадку тренеры команд пересеклись в подтрибунке, и Трефилов решил с пользой использовать эту минутку — побеседовать с коллегой. Йоргенсен же, как только увидел бодро надвигающегося на него Евгения Васильевича, замер как вкопанный и, казалось, уменьшился в размерах. «Да не бойся ты, бить не буду!», — расплылся в добродушной улыбке Трефилов.

Российский тренер предложил коллеге сыграть товарищеские матчи следующей весной, однако Йоргенсен вежливо отказался — у датчанок свободного «окна» в расписании не оказалось.

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«За четвертое место медалей не дают»

Начало матча получилось таким же вязким, как и с сербками в прошлой встрече. Юлия Манагарова попыталась применить борцовский прием и уже оторвала от пола более габаритную соперницу, за что тут же была наказана желтой карточкой. В ответной атаке россиянка исправилась и забила гол. Следом Дарья Самохина реализовала стремительную контратаку и семиметровый — 6:2 в пользу россиянок.

Гандболистки сборной России уверенно действовали как в нападении, так и в защите. Вратарь Анна Седойкина за первый тайм отразила 44% бросков (7 из 16), а лучший голкипер Евро-2016 датчанка Сандра Тофт — лишь 17% (2 из 12). Два результативных прорыва Манагаровой и Полины Кузнецовой, и сборная России оторвалась уже на семь мячей — 16:9.

Датчанки ради голевой атаки начали менять вратаря на лишнего полевого игрока и получили мяч в пустые ворота через всю площадку. Эффектным голом отметилась Седойкина, а результативный бросок в исполнении вратаря — все-таки редкость для гандбола. Датчанок это не останавливало, они раз за разом меняли голкипера и продолжали получать голы в пустые ворота после потерь мяча.

Неудачно игравшая в этот вечер Тофт еще и получила мячом в нос от Дарьи Дмитриевой, однако игру продолжить смогла. Большая часть второго тайма превратилась в формальность. Российские гандболистки только продолжали наращивать свое преимущество, а датчанки откровенно поникли, не сумев подобрать ключей к надежной защите соперниц. Таким образом, сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые за последние десять лет.

Выход в полуфинал, говорите? За четвертое место медалей не дают. Евгений Трефилов