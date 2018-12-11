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20:00 (мск), источник: Р-Спорт

Скоробогатченко дисквалифицирована на один матч ЧЕ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Гандболистка сборной России Антонина Скоробогатченко не сыграет в заключительном матче основного раунда чемпионата Европы с командой Швеции из-за дисквалификации, сообщается на сайте Федерации гандбола России.

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Источник: РИА "Новости"

Дисциплинарный комитет Европейской федерации гандбола дисквалифицировал Скоробогатченко за удаление в матче с командой Дании, когда россиянка получила красную карточку за толчок соперницы. Дисциплинарный комитет признал данное нарушение неспортивным.

Жаль, что Антонина пропустит матч со Швецией. Для молодой гандболистки важно получать игровую практику, я хотел дать Скоробогатченко больше игрового времени, чтобы проверить ее в деле. Пока Тоне не очень везет на Евро, но я хочу поддержать ее в этой ситуации.
Главный тренер сборной России Евгений Трефилов

Матч сборных России и Швеции состоится в среду. Россиянки досрочно обеспечили себе выход в полуфинал чемпионата Европы с первого места в группе.

Российские гандболистки победили датчанок и досрочно вышли в полуфинал Евро
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