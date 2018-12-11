Скоробогатченко дисквалифицирована на один матч ЧЕ

Жаль, что Антонина пропустит матч со Швецией. Для молодой гандболистки важно получать игровую практику, я хотел дать Скоробогатченко больше игрового времени, чтобы проверить ее в деле. Пока Тоне не очень везет на Евро, но я хочу поддержать ее в этой ситуации.

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов