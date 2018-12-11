Скоробогатченко дисквалифицирована на один матч ЧЕ
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Гандболистка сборной России Антонина Скоробогатченко не сыграет в заключительном матче основного раунда чемпионата Европы с командой Швеции
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Гандболистка сборной России Антонина Скоробогатченко не сыграет в заключительном матче основного раунда чемпионата Европы с командой Швеции
Дисциплинарный комитет Европейской федерации гандбола дисквалифицировал Скоробогатченко за удаление в матче с командой Дании, когда россиянка получила красную карточку за толчок соперницы. Дисциплинарный комитет признал данное нарушение неспортивным.
Жаль, что Антонина пропустит матч со Швецией. Для молодой гандболистки важно получать игровую практику, я хотел дать Скоробогатченко больше игрового времени, чтобы проверить ее в деле. Пока Тоне не очень везет на Евро, но я хочу поддержать ее в этой ситуации.
Матч сборных России и Швеции состоится в среду. Россиянки досрочно обеспечили себе выход в полуфинал чемпионата Европы с первого места в группе.