БГК имени Мешкова одержал победу над сербским «Железничаром» в SEHA-лиге

Сегодня в домашней встрече 12-го тура чемпионы Беларуси принимали сербский клуб «Железничар» из Ниша и уверенно выиграли со счетом 28:20 (15:12).

В активе брестчан стало 21 очко, они по-прежнему занимают 5-е место в турнирной таблице. Лидирует македонский «Вардар», у которого 27 очков. За победу в матче SEHA-лиги начисляется 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

Свой следующий поединок в этом турнире БГК имени Мешкова проведет 21 декабря в Прешове против словацкого «Татрана».