Российские гандболистки уступили сборной Швеции в матче чемпионата Европы

Встреча не имела турнирного значения для команды Евгения Трефилова, сборная России гарантировала себе выход в полуфинал турнира с первого места в группе по итогам прошлого тура. Российская команда набрала 8 очков и опередила команды Франции, Швеции, Сербии, Черногории и Дании.
Во втором групповом раунде выступают 12 сборных, разделенные на две группы по шесть команд. В полуфинал турнира выходят команды, занявшие первое и второе места. Полуфинал с участием сборной России состоится 14 декабря в Париже, финал пройдет там же 16 декабря. Соперник по полуфиналу определится позднее.
Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз — Олимпийские игры (в 2016 году). Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы, в 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.