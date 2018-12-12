Российские гандболистки уступили сборной Швеции в матче чемпионата Европы

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча не имела турнирного значения для команды Евгения Трефилова, сборная России гарантировала себе выход в полуфинал турнира с первого места в группе по итогам прошлого тура. Российская команда набрала 8 очков и опередила команды Франции, Швеции, Сербии, Черногории и Дании.

Во втором групповом раунде выступают 12 сборных, разделенные на две группы по шесть команд. В полуфинал турнира выходят команды, занявшие первое и второе места. Полуфинал с участием сборной России состоится 14 декабря в Париже, финал пройдет там же 16 декабря. Соперник по полуфиналу определится позднее.