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22:16 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболистки уступили сборной Швеции в матче чемпионата Европы

ТАСС, 12 декабря. Женская сборная России по гандболу проиграла команде Швеции со счетом 30:39 в третьем матче второго группового раунда чемпионата Европы. Игра прошла во французском Нанте.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча не имела турнирного значения для команды Евгения Трефилова, сборная России гарантировала себе выход в полуфинал турнира с первого места в группе по итогам прошлого тура. Российская команда набрала 8 очков и опередила команды Франции, Швеции, Сербии, Черногории и Дании.

Во втором групповом раунде выступают 12 сборных, разделенные на две группы по шесть команд. В полуфинал турнира выходят команды, занявшие первое и второе места. Полуфинал с участием сборной России состоится 14 декабря в Париже, финал пройдет там же 16 декабря. Соперник по полуфиналу определится позднее.

Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз — Олимпийские игры (в 2016 году). Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы, в 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.

Гандбол. Победа женской сборной России
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