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07:55 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболистки сыграют с командой Румынии в полуфинале чемпионата Европы

ТАСС, 14 декабря. Женская сборная России по гандболу сыграет в полуфинале чемпионата Европы с командой Румынии. Заключительные матчи второго группового раунда турнира прошли в среду.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Румынии в последнем матче раунда уступила команде Венгрии (29:31) и с шестью очками заняла второе место в группе 2. Такое же количество очков набрали норвежки и венгерки, но по дополнительным показателям румынки оказались впереди. Победителем группы стала сборная Нидерландов, имеющая в активе восемь очков.

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Российская команда заняла с восемью очками первое место в группе 1 и по регламенту сыграет со вторым местом группы 2 — румынками. Вторыми стали француженки, они встретятся в полуфинале с голландками.

Во втором групповом раунде выступали 12 сборных, разделенные на две группы по шесть команд. Полуфинал с участием сборной России состоится 14 декабря в Париже, финал пройдет там же 16 декабря.

Благодаря проходу в полуфинал российские гандболистки обеспечили себе участие в чемпионате мира 2019 года в Японии. По регламенту на мировое первенство квалифицируются три лучшие команды с чемпионата Европы, но в полуфинал также вышла сборная Франции, которая уже отобралась в Японию в качестве действующего чемпион мира, поэтому четвертое место тоже гарантирует участие. На чемпионат мира попали команды Нидерландов и Румынии, ранее участниками турнира в Японии также стали сборные Японии, Аргентины, Бразилии, Австралии, Китая, Казахстана, Кореи, Анголы, Конго и Сенегала. В стыковых матчах определятся еще 9 европейских команд-участниц.

Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз — Олимпийские игры (в 2016 году). Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы, в 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.
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