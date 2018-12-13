Евгений Трефилов: Трамп заботится об американцах, а всему миру он ничего не обещал и не должен

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Иванов из Парижа

— Регламент турнира всех запутал. Вы сразу понимали, на кого мы выходим?

— После Швеции ложился спать в уверенности, что полуфинал играем с Норвегией. Вдруг звонок из Краснодара. Говорят про Румынию. Я не поверил. Посоветовал проспаться, а потом уже рассказывать.

Но оказалось, что все-таки не Норвегия. Не хотелось бы, чтобы эти передряги отразились на настроении команды. Матч со Швецией показал, что уход любого игрока основы оставляет пробоину в днище.

— Что еще показал тот матч?

— Да, я жестко обходился с резервом. Но для меня важно, чтобы они понимали: сюда мы приехали не только со шведским столом бороться, но и на площадке. Должно быть желание побеждать в любой ситуации. Вот у меня иногда спрашивают: «Как вы так рано встаете»? Ребята, да я тоже спать хочу. Просто воспитатели заложили, что нужно двигаться вперед.

— Во сколько вы встаете?

— В 6:00. Теперь даже раньше. У меня теперь два воспитанника, которых нужно выгуливать. По любой погоде.

— Речь о собаках?

— Да. Но и без этого забот хватает. Здесь вообще сплю как заяц: один глаз открыт, другой закрыт. Тревожность какая-то. Как у старого слона, который не ложится, потому что боится, что потом уже не поднимется.

— После поражений тяжелее засыпать?

— Да. Говорят, нужно выпить 50 капель и будет легче. Но это же не панацея. Я не пью. Это не решает вопросы.

Провокаций не боюсь: кровь не переливал, не вампир. Максимум — повяжут за мат

— Что сказали в раздевалке после поражения от Швеции?

— Был жесткий разбор. Нескольких игроков вожу по несколько лет, а просвета не вижу. Не стеснялся в выражениях, чего тут скрывать. Я вообще думал сразу выпустить второй состав. Если бы Тоню Скоробогатченко не дисквалифицировали, так бы и сделал. Понятно, что эта игра, как и со Словенией на первом этапе, ничего не решала. Да, проиграли. Но зато молодые набили шишек. Может, это сработает потом. Проигрышей будет еще много, но не должно быть бесхребетности. Без спортивной стервозности в нашем деле никуда. Если человек стремится побеждать везде — на стадионе, на площадке, за столом — с ним все будет в порядке.

— Румыния, похоже, лишилась своего лидера — Кристины Нягу.

— Все-все, не продолжайте. Хотите, чтобы мы плыли-плыли, а на берегу присели? У меня постоянно есть опасения, что начнем рано радоваться. Сборная ведь создана из разных клубов. Уровень готовности тоже разный. И я не знаю, как команда отреагирует на нагрузки. Боюсь придушить, передавить. Но и спуску давать нельзя. Пытаюсь пролезть на бреющем движении. Удастся, будут говорить, что это тренерский талант. Нет, значит, плохой тренер.

Я с помощью какой-то матери постоянно пытаюсь отогнать от себя мысль, что нам все легко удастся. У меня бывало, когда все казалось так хорошо, что сам в это верил. А заканчивалось плохо.

— После того, как австрийская полиция нагрянула ночью к биатлонистам, не боитесь провокаций?

— Ну, пусть пытают меня. Но я же не переливал я кровь. И не вампир я. Это все ерунда полная. И если на то пошло, все эти переливания и допинги появлялись не у нас. Колеса-то они привезли.

Так пусть расскажут. Был материал, как ГДР и ФРГ после объединения Германии договорились рассказать, как они готовились к Олимпийским играм. ГДР выложила свои разработки, а ФРГ после этого заявила, что у них нет такого и никогда не было. Ребята, ну, не включайте дурака.

Я не боялся и не боюсь провокаций, потому что ничего такого не делал. Максимум — повяжут за мат. Ну, на вокзале люди тоже матерятся. Пусть боятся те, кто дернул из нашей страны, а теперь думает, возьмут его за одно место или нет.

Не особо люблю Жириновского, он иногда меняется как ветер

— Как относитесь к тому, что вас тут начали сравнивать с Дональдом Трампом? Говорят, внешне похожи.

— Мне это лестно. У него молодая и красивая жена.

А если серьезно, что он сделал плохого для американцев? Обставил Хиллари Клинтон и всех остальных? Теперь их жаба давит. А Трамп для своего народа делает больше, чем Барак Обама и Билл Клинтон. Не Рональд Рейган, конечно, но идет тем же путем. Я нигде не слышал, что в Америке сейчас проходят забастовки безработных. Все при делах. Он заботится о тех, о ком обещал. А всему миру он ничего не обещал и ничего не должен. Да, его поведение экстравагантное и непредсказуемое. Но он бизнесмен, а не дипломат. Человек рассуждает с точки зрения собственной выгоды и не скрывает этого. И я бы хотел, чтобы наши для своих упирались так же, как он. Но тем, кто в этой шкуре, не позавидуешь.

— Почему?

— Я много катаюсь, дома не бываю. А возьмите Сергея Лаврова. Он живет в самолетах. Мы вот с вами сейчас сидим в поезде, общаемся. А там у тебя вся жизнь на виду. Даже в туалет ходишь под охраной. С этим нужно уметь сжиться.

— С кем было бы интересно побеседовать из людей этого круга?

— Мне бы с Владимиром Познером хотелось. Вы вряд ли знаете, но я был лауреатом премии Владимира Высоцкого. Сижу в зале, оборачиваюсь, а там повсюду лица, которые я знаю. Доктор Лиза, Леонид Рошаль, меня познакомили с Вадимом Тумановым, про которого Высоцкий писал песни. Человек добыл для страны полтонны золота!

Хотелось бы и со своими лидерами пообщаться. С тем же Лавровым.

— А с Владимиром Жириновским?

— Да. Но я его не особо люблю. Он иногда меняется как ветер.

— Кто из политиков так не делает?

— 70-е годы. «Кубань» вылетает из Высшей лиги. Трагедия. Поставили нового тренера. Мы утром на стадионе, пьем чай. Был такой игрок — Юра Колинько. И Калина мне: «Трефил, смотри. Идет! Еще вчера он был никем, тренер ДЮСШа. Утром его назначили. Он даже игроков не видел. Но посмотри, какой груз он на себе уже несет. За ночь походку поменял»! Помолчали. А потом он добавил: «Трефил, никогда не меняй походку».

Вот и в политике, сколько ты не хитри между столбиков, иногда натыкаешься на обратку.

В советское время судьям всегда носили подарки. Я тоже. Так вот приехали с Волгоградом в Венгрию и два арбитра румына «отрезали нам ноги». Засудили по полной. Со злости прибежал в их комнату и выкинул к чертям все эти подарки. Прошло лет пять. Уже работаю со сборной. На каком-то заседании то ли Европейской, то ли Международной федерации гандбола решается какой-то важный для нас вопрос. И выясняется, что решающий голос у одного из тех судей! Стоим и смотрим друг на друга. Такая вот обратка прилетела.

Жена до сих пор говорит, что я сумасшедший

— Меня, знаешь, сколько раз перевоспитывали? — продолжил Трефилов. — Что ни директор — пытается подействовать на меня. Однажды меня даже повели к одной даме, целительнице. Захожу к ней: такая темная комната, журнальный столик еле видно, на нем золотая солонка с золотой ложечкой. Начала водить эту солонку из угла в угол стола и тут говорит мне, что она посланница космоса. После этих слов мне сразу стало плохо, я начал смеяться. Она сказала, что я безнадежный.

— Зачем вас водили к целительнице?

— Вел себя немножко жестко. Хотели, чтобы я был помягче, чтобы был умным тренером. Чтобы вставал на колено, принимал позу Сократа, мыслил.

— Вам за вашу манеру поведения часто прилетает. От кого получили самую неожиданную реакцию на ваше поведение?

— Бывает, от высокопоставленных чиновников прилетает. Но меня ничего меня не удивляет. Виталий Мутко в Лондоне-2012 подвел Дмитрия Медведева ко мне и говорит: «А вот наш тренер — матерщинник и крамольник. Знакомьтесь, Дмитрий Анатольевич. Он иногда жесток с девушками на площадке». Медведев в ответ: «Я считаю, что русский мужик без крепкого словца не обойдется, иногда это помогает». На следующий день в газете написали: «Медведев запретил Трефилову ругаться».

На самом деле, я тоже понимаю грань в общении. Иногда переходишь ее, иногда тормоза срабатывают, не беспокойтесь.

— Бывает, что жалеете о сказанном на площадке?

— Конечно. Я же порой веду себя как игрок. Когда проигрываешь, хочется кого-нибудь упороть. Вы не забывайте, что во времена Советского Союза гандбол был жестче. Тогда просто выносили. Сейчас чуть-чуть коснулся носика — все. Наверное, пора писать, что сейчас гандбол — это балет, чтобы были хорошие поддержки, чтобы гандболистки выполняли па.

Я вот с удовольствием смотрю регби, как играют ЮАР, Новая Зеландии, Уэльс, Франция, Фиджи. В американском футболе ходят плечики свои поправляют, а в регби все жестко, кость в кость. При этом на судей они не рыпаются, у них есть свой кодекс чести. В регби очень больно, но этот вид спорта смотрится.

Вообще какая затрапезная игра ни была бы, когда играет мастер, она смотрится. Поэтому надо быть мастерами в своем деле.

— Как быть девушкам с эффектной внешностью в такой жесткой игре как гандбол?

— Ну, пусть тогда возьмут саблю, порубают личико на капусту. Если не устраивает гандбол, тогда иди в балет. Или в фигурное катание. Но там партнер может так раскрутить, что можно шмякнуться.

Что скажете делать мне? Перед каждой игрой проливать скупую мужскую слезу, а когда их уронили во время игры, подбегать к ним и рыдать в полный голос? Припудрить, подмазать. Они выбрали свою работу, да она жесткая. Но ты сам решил пойти сюда — будь добр, исполняй. Я точно так же выбрал свою работу, и мне по-прежнему говорят, что я сумасшедший.

— Кто говорит?

— Жена.

— До сих пор?