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21:14 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная России впервые за 12 лет вышла в финал чемпионата Европы по гандболу

ТАСС, 14 декабря. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Румынии со счетом 28:22 в полуфинале чемпионата Европы, который проходит во Франции. Игра состоялась в Париже.

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Источник: AP 2018

Лучшим игроком матча была признана правая крайняя сборной России Анна Вяхирева, забросившая 13 мячей.

Россиянки во второй раз в истории сыграют в финале чемпионатов Европы, которые проводятся с 1994 года. На турнире 2006 года в Швеции сборная России под руководством Евгения Трефилова стала второй, уступив в решающем матче команде Норвегии.

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Соперник сборной России определится позднее по результатам второго полуфинала, в котором встретятся команды Франции и Нидерландов. Финал и матч за третье место состоятся 16 декабря.

Благодаря выходу в финал сборная России гарантировала себе участие в квалификационном турнире за право сыграть на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Победитель чемпионата Европы во Франции напрямую выйдет в финальную часть олимпийского гандбольного турнира среди женщин. Ранее россиянки гарантировали себе участие в финальной части чемпионата мира 2019 года, который пройдет в Японии.

Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз — Олимпийские игры. Лучшим результатом команды на чемпионатах Европы является серебро, завоеванное в 2006 году, еще дважды сборная России становилась третьей (2000, 2008).

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