Женская сборная России впервые за 12 лет вышла в финал чемпионата Европы по гандболу

Источник: AP 2018

Лучшим игроком матча была признана правая крайняя сборной России Анна Вяхирева, забросившая 13 мячей.

Россиянки во второй раз в истории сыграют в финале чемпионатов Европы, которые проводятся с 1994 года. На турнире 2006 года в Швеции сборная России под руководством Евгения Трефилова стала второй, уступив в решающем матче команде Норвегии.

Соперник сборной России определится позднее по результатам второго полуфинала, в котором встретятся команды Франции и Нидерландов. Финал и матч за третье место состоятся 16 декабря.

Благодаря выходу в финал сборная России гарантировала себе участие в квалификационном турнире за право сыграть на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Победитель чемпионата Европы во Франции напрямую выйдет в финальную часть олимпийского гандбольного турнира среди женщин. Ранее россиянки гарантировали себе участие в финальной части чемпионата мира 2019 года, который пройдет в Японии.