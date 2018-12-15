Вяхирева никого не боится. От нее будет зависеть судьба финала
В чемпионском матче сборную России поведет за сбой «Месси женского гандбола».
В чемпионском матче сборную России поведет за сбой «Месси женского гандбола».
Финал женского чемпионата Европы по гандболу-2018 Россия — Франция состоится в Париже в воскресенье, 16 декабря. Начало матча — в 19.30 (время московское).
Владимир Иванов из Парижа
23-летняя олимпийская чемпионка феерит на этом чемпионате Европы. Если на старте турнира она часто уходила в тень и в основном играла на подруг по команде, то в ключевых поединках взяла инициативу в свои руки. Дании на втором этапе Вяхирева забила девять мячей. Совершив… девять бросков. О чем сама с удивлением узнала от журналистов после матча. А в полуфинале Анна забила Румынии уже 13 мячей! На сегодняшний день она абсолютный лидер турнира по системе «гол+пас», вторая по количеству голевых передач и восьмая по перехватам. Это еще нет статистики по количеству заработанных пенальти.
— Вы одна из немногих, кто не боится разговаривать с Евгением Трефиловым во время матча. Как дошли до такой жизни?
— Думаю, вы немного преувеличиваете. Я бы не сказала, что у нас прямо диалог.
— Остальные просто слушают, что говорит тренер. А вы не боитесь высказывать свою позицию. Во время
— А чего бояться? Хуже уже не будет. Могу высказать свои мысли, но не знаю, прислушивается ли к ним Евгений Васильевич.
— Когда наступил момент, когда вы поняли, что хуже уже не будет.
— После Олимпиады. Сейчас на нас, девчонках, которые были в Рио, лежит роль старичков. Странно звучит (Вяхиревой 23 года. — Прим. «СЭ»), но так и есть. Это касается именно коллектива, а не работы с тренером. Такого, чтобы я пришла к нему и рассказывала, что лучше делать, нет и быть не может. Во время матча просто все внутри кипит, и мы вместе пытаемся разобраться с тем, что происходит.
— Вы на площадке свободный художник?
— Да у нас вся команда художников.
— Девчонки после полуфинала вам
— Макеша (Ксения Макеева. — «СЭ») еще по ходу игры пообещала, что купит мне ящик (смеется).
— Ящик чего?
— А я не стала уточнять. Да и все это в шутку. Главное — мы выиграли.
— После каждого матча к вам повышенное внимание прессы. Не напрягает?
— Да я просто
— Готовы к тому, что в финале трибуны будут топить против вас?
— Мы уже прошли и огонь, и воду. Ничего нового не увидим. Да, будет очень сложно. Будем играть против девяти. Думаю, мы к этому готовы. Никого не боимся. Обыграть Францию на полном стадионе в Париже очень непросто. Они будут рвать и метать. Но тем это будет слаще сделать.
— У Франции еще с Олимпиады зуб на Россию.
— Так он давно. И что получилось в
— Помимо Олимпиады у вас впереди первый большой финал. Насколько вам принципиально выиграть в гандболе все?
— Как у любого нормального спортсмена, у меня есть задача побеждать. Есть пока три невыполненных задачи: чемпионат мира, Европы и Лига чемпионов. Будем надеяться, завтра останется два пунктика. Но это не значит, что можно останавливаться. Чем больше галочек будет напротив каждой задачи, тем лучше. .