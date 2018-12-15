Вяхирева никого не боится. От нее будет зависеть судьба финала

Источник: Спорт-Экспресс

Финал женского чемпионата Европы по гандболу-2018 Россия — Франция состоится в Париже в воскресенье, 16 декабря. Начало матча — в 19.30 (время московское).

Владимир Иванов из Парижа

23-летняя олимпийская чемпионка феерит на этом чемпионате Европы. Если на старте турнира она часто уходила в тень и в основном играла на подруг по команде, то в ключевых поединках взяла инициативу в свои руки. Дании на втором этапе Вяхирева забила девять мячей. Совершив… девять бросков. О чем сама с удивлением узнала от журналистов после матча. А в полуфинале Анна забила Румынии уже 13 мячей! На сегодняшний день она абсолютный лидер турнира по системе «гол+пас», вторая по количеству голевых передач и восьмая по перехватам. Это еще нет статистики по количеству заработанных пенальти.

У нас команда художников

— Вы одна из немногих, кто не боится разговаривать с Евгением Трефиловым во время матча. Как дошли до такой жизни?

— Думаю, вы немного преувеличиваете. Я бы не сказала, что у нас прямо диалог.

— Остальные просто слушают, что говорит тренер. А вы не боитесь высказывать свою позицию. Во время тайм-аутов это заметно.

— А чего бояться? Хуже уже не будет. Могу высказать свои мысли, но не знаю, прислушивается ли к ним Евгений Васильевич.

— Когда наступил момент, когда вы поняли, что хуже уже не будет.

— После Олимпиады. Сейчас на нас, девчонках, которые были в Рио, лежит роль старичков. Странно звучит (Вяхиревой 23 года. — Прим. «СЭ»), но так и есть. Это касается именно коллектива, а не работы с тренером. Такого, чтобы я пришла к нему и рассказывала, что лучше делать, нет и быть не может. Во время матча просто все внутри кипит, и мы вместе пытаемся разобраться с тем, что происходит.

— Вы на площадке свободный художник?

— Да у нас вся команда художников. Какой-то системы жестких рамок в сборной нет. Каждый вправе импровизировать. Трефилов не говорит: «Так, все играем на нее». Вчера пошло у меня, завтра пойдет у другого. И мы все вместе будем помогать этому человеку.

— Девчонки после полуфинала вам что-то сказали?

— Макеша (Ксения Макеева. — «СЭ») еще по ходу игры пообещала, что купит мне ящик (смеется).

— Ящик чего?

— А я не стала уточнять. Да и все это в шутку. Главное — мы выиграли.

Францию в Париже было бы особенно сладко

— После каждого матча к вам повышенное внимание прессы. Не напрягает?

— Да я просто по-английски говорю, все дело в этом. У нас в команде только несколько человек владеет им. Вот и приходится отдуваться за всех. А что делать? Такова доля спортсмена. Общение с прессой — часть нашей работы. При этом далеко не самая сложная.

— Готовы к тому, что в финале трибуны будут топить против вас?

— Мы уже прошли и огонь, и воду. Ничего нового не увидим. Да, будет очень сложно. Будем играть против девяти. Думаю, мы к этому готовы. Никого не боимся. Обыграть Францию на полном стадионе в Париже очень непросто. Они будут рвать и метать. Но тем это будет слаще сделать.

— У Франции еще с Олимпиады зуб на Россию.

— Так он давно. И что получилось в матче-открытии? Победить в такой атмосфере вдвойне кайфовее. Важно будет играть эмоционально, но в то же время с холодной головой.

— Помимо Олимпиады у вас впереди первый большой финал. Насколько вам принципиально выиграть в гандболе все?