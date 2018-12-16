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12:00 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболистки сыграют с норвежками в квалификации ЧМ

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед финишем женского чемпионата Европы по гандболу в Париже прошла жеребьевка нокаут-раунда квалификации чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сборная Беларуси в борьбе за выход в финальную стадию мирового первенства дважды встретится с командой Норвегии. Первый поединок состоится в Беларуси в период с 31 мая по 2 июня, повторный в Норвегии — с 4 по 6 июня.

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Составы остальных пар плей-офф:

Швеция — Словакия,

Дания — Швейцария,

Хорватия — Германия,

Сербия — Польша,

Чехия — Черногория,

Македония — Словения,

Австрия — Венгрия,

Испания — Исландия.

Финальный этап женского планетарного форума с участием 24 лучших команд со всех континентов пройдет в конце 2019 года в Японии.

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