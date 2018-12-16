Белорусские гандболистки сыграют с норвежками в квалификации ЧМ
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед финишем женского чемпионата Европы по гандболу в Париже прошла жеребьевка
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед финишем женского чемпионата Европы по гандболу в Париже прошла жеребьевка
Сборная Беларуси в борьбе за выход в финальную стадию мирового первенства дважды встретится с командой Норвегии. Первый поединок состоится в Беларуси в период с 31 мая по 2 июня, повторный в Норвегии — с 4 по 6 июня.
Составы остальных пар плей-офф:
Швеция — Словакия,
Дания — Швейцария,
Хорватия — Германия,
Сербия — Польша,
Чехия — Черногория,
Македония — Словения,
Австрия — Венгрия,
Испания — Исландия.
Финальный этап женского планетарного форума с участием 24 лучших команд со всех континентов пройдет в конце 2019 года в Японии.