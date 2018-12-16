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21:10 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная России по гандболу проиграла француженкам в финале чемпионата Европы

ТАСС, 16 декабря. Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции со счетом 21:24 в финальном матче чемпионата Европы и заняла второе место на турнире, который завершился в Париже.

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Источник: AFP 2018

Лучшим игроком финального матча была признана россиянка Анна Вяхирева, забросившая семь мячей. После завершения встречи спортсменке также вручили награду как самому ценному игроку чемпионата Европы. Всего спортсменка провела на турнире восемь матчей, забросив 43 мячей. Бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года стала команда Нидерландов, в матче за третье место обыгравшая сборную Румынии (24:20).

Сборная России во второй раз в истории стала серебряным призером чемпионата Европы. На турнире 2006 года в Швеции российскаякоманда также под руководством Евгения Трефилова стала второй, уступив в решающем матче норвежкам.

Команды России и Франции играли в финале Олимпийских игрв Рио-де-Жанейро, где россиянки завоевали золото. Кроме того, сборные встречались в матче открытия чемпионата Европы 2018 года, в котором победу со счетом 26:23 одержала команда Евгения Трефилова.

Сборная Франции впервые завоевала золото чемпионата Европы по гандболу, ранее лучшим результатом команды являлось третье место, которое француженки занимали трижды. Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира. Чемпионаты Европы среди женщин проводятся с 1994 года, следующий турнир состоится в Дании и Норвегии в 2020 году.

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