Женская сборная России по гандболу проиграла француженкам в финале чемпионата Европы

Источник: AFP 2018

Лучшим игроком финального матча была признана россиянка Анна Вяхирева, забросившая семь мячей. После завершения встречи спортсменке также вручили награду как самому ценному игроку чемпионата Европы. Всего спортсменка провела на турнире восемь матчей, забросив 43 мячей. Бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года стала команда Нидерландов, в матче за третье место обыгравшая сборную Румынии (24:20).

Сборная России во второй раз в истории стала серебряным призером чемпионата Европы. На турнире 2006 года в Швеции российскаякоманда также под руководством Евгения Трефилова стала второй, уступив в решающем матче норвежкам.

Команды России и Франции играли в финале Олимпийских игрв Рио-де-Жанейро, где россиянки завоевали золото. Кроме того, сборные встречались в матче открытия чемпионата Европы 2018 года, в котором победу со счетом 26:23 одержала команда Евгения Трефилова.