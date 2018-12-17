Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь3
Амур0
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Йокерит
Футбол. Зарубежный
22:30
Аталанта
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Атлетик
Хоккей. НХЛ
18.12
Питтсбург Пингвинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
18.12
Коламбус Блю Джэкетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
18.12
Монреаль Канадиенс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.12
Оттава Сенаторз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс3
Сан-Хосе Шаркс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег ДжетсОТ5
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Все события
Фоторепортажи
21Будущие звезды художественной гимнастики на турнире в Москве
11Туринское дерби, отскок «Реала» и другие события выходных
15:17 (мск), источник: ТАСС

Семин сравнил гандболистку сборной России Вяхиреву с Месси

ТАСС, 17 декабря. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин сравнил гандболистку сборной России Анну Вяхиреву с нападающим испанской «Барселоны» Лионелем Месси. Об этом он написал в Instagram.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Женская сборная России под руководством Евгения Трефилова уступила в финале чемпионата Европы по гандболу сборной Франции (21:24). Лучшим игроком финального матча была признана россиянка Анна Вяхирева, забросившая семь мячей. После завершения встречи спортсменке также вручили награду как самому ценному игроку чемпионата Европы. Всего 23-летняя спортсменка провела на турнире восемь матчей, забросив 43 мяча.

«Хочу поздравить Евгения Трефилова и женскую сборную России по гандболу, — написал Семин. — Серебро чемпионата Европы — это отличный результат, а финальный шаг вы сделаете через два года. С такой командой это реально. Работу с мячом Анны Вяхиревой можно сравнить разве что с дриблингом Месси!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года, за это время он девять раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл Олимпийские игры 2008 года и серебро чемпионата мира — 2014.

 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Два мегапротивостояния и халява для «Сити». Итоги жеребьевки ЛЧ
Состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф ЛЕ
«Этику обсудим позднее»: Бабикова позвали в сборную
Футболист «Аякса» признан лучшим молодым игроком Европы
«Красная машина» снова в деле. РФ выиграла Кубок Первого канала
Самуэльссон: Очень люблю русских людей, не занимаюсь пропагандой
«Вы думали, я уже все?» Туктамышевой — 22 (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь