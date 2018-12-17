Семин сравнил гандболистку сборной России Вяхиреву с Месси

Женская сборная России под руководством Евгения Трефилова уступила в финале чемпионата Европы по гандболу сборной Франции (21:24). Лучшим игроком финального матча была признана россиянка Анна Вяхирева, забросившая семь мячей. После завершения встречи спортсменке также вручили награду как самому ценному игроку чемпионата Европы. Всего 23-летняя спортсменка провела на турнире восемь матчей, забросив 43 мяча.
«Хочу поздравить Евгения Трефилова и женскую сборную России по гандболу, — написал Семин. — Серебро чемпионата Европы — это отличный результат, а финальный шаг вы сделаете через два года. С такой командой это реально. Работу с мячом Анны Вяхиревой можно сравнить разве что с дриблингом Месси!».
Месси выступает за «Барселону» с 2004 года, за это время он девять раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года.
В составе сборной Аргентины Месси выиграл Олимпийские игры 2008 года и серебро чемпионата мира — 2014.