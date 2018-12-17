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21:51 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова в третий раз обыграл СКА в нынешнем чемпионате Беларуси

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова разгромил минский СКА в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на паркете столичного дворца спорта «Уручье» действующие чемпионы только в начале встречи позволили хозяевам играть на равных. В дальнейшем БГК полностью доминировал и одержал уверенную победу с разницей в 12 мячей — 36:24 (17:13).

Это третья в сезоне виктория брестчан над своими главными конкурентами в борьбе за чемпионский титул. В первой встрече, состоявшейся 30 сентября в Минске, БГК выиграл с минимальным перевесом — 33:32, а 17 октября в Бресте победа была более весомой — 29:25.

Действующие чемпионы уверенно возглавляют турнирную таблицу, имея стопроцентный показатель — 28 очков из 28 возможных, армейцы провели 15 встреч и набрали 23 балла. Следующая встреча БГК и СКА состоится 2 февраля в Бресте.

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