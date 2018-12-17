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17 декабря, источник: ТАСС

Трефилов: Судейство в финале ЧЕ по гандболу было не совсем качественным, но непредвзятым

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Качество судейства в финале чемпионата Европы по гандболу среди женских команд оставляло желать лучшего, но оно было непредвзятым. Такое мнение высказал журналистам главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов.

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В финале чемпионата Европы, который в воскресенье завершился в Париже, сборная России уступила команде Франции со счетом 21:24.

«Последний штрих подпортил ситуацию, был не в тему, хотелось бы занять более высокое место, но, к сожалению, вторая половина игры совершенно не удалась, — сказал Трефилов. — Не забывайте, что Франция играла у себя дома, хозяйские свистки неизбежны. Я к судьям претензий не имею, возможно, они судили некачественно, но предвзятости никакой не было», — отметил Трефилов.

Подопечные Евгения Трефилова повторили собственное достижение 2006 года, когда команда также завоевала серебряные медали. По итогам турнира во Франции сборная России завоевала право выступить в квалификационном турнире Олимпийских игр 2020 года, а также в финальной части чемпионата мира — 2019.

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