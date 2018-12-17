Трефилов: Судейство в финале ЧЕ по гандболу было не совсем качественным, но непредвзятым

В финале чемпионата Европы, который в воскресенье завершился в Париже, сборная России уступила команде Франции со счетом 21:24.
«Последний штрих подпортил ситуацию, был не в тему, хотелось бы занять более высокое место, но, к сожалению, вторая половина игры совершенно не удалась, — сказал Трефилов. — Не забывайте, что Франция играла у себя дома, хозяйские свистки неизбежны. Я к судьям претензий не имею, возможно, они судили некачественно, но предвзятости никакой не было», — отметил Трефилов.
Подопечные Евгения Трефилова повторили собственное достижение 2006 года, когда команда также завоевала серебряные медали. По итогам турнира во Франции сборная России завоевала право выступить в квалификационном турнире Олимпийских игр 2020 года, а также в финальной части чемпионата мира — 2019.