Трефилов: Судейство в финале ЧЕ по гандболу было не совсем качественным, но непредвзятым

«Последний штрих подпортил ситуацию, был не в тему, хотелось бы занять более высокое место, но, к сожалению, вторая половина игры совершенно не удалась, — сказал Трефилов. — Не забывайте, что Франция играла у себя дома, хозяйские свистки неизбежны. Я к судьям претензий не имею, возможно, они судили некачественно, но предвзятости никакой не было», — отметил Трефилов.