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17 декабря, источник: ТАСС

Гандболистка сборной России Вяхирева не считает успехом серебро чемпионата Европы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Игрок сборной России по гандболу Анна Вяхирева не считает успехом серебряные медали чемпионата Европы. Об этом она рассказала журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

В финале чемпионата Европы, который в воскресенье завершился в Париже, сборная России уступила команде Франции со счетом 21:24.

«Чувство, что серебро — тоже успех, отсутствует. Горечь осталась, пока от нее избавиться не удается. Я бы поставила высший балл команде за самоотдачу, но не за результат», — сказала Вяхирева.

Вяхирева была признана самым ценным игроком по итогам турнира. «В финале ничего не получилось, в защите еще более- менее мы отстояли, но проблема была в том, что не могли забить, вероятно, не до конца разобрали соперника, где-то недоработали. Ощущения от приза самому полезному игроку турнира смешанные, вроде бы приятно, но это не помогло команде, положительных эмоций было бы больше, если бы удалось победить в финале», — отметила 23-летняя спортсменка.

Сборная России повторила собственное достижение 2006 года, когда команда также завоевала серебряные медали. По итогам турнира во Франции сборная России завоевала право выступить в квалификационном турнире Олимпийских игр 2020 года, а также в финальной части чемпионата мира следующего года.

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