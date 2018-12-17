Гандболистка сборной России Вяхирева не считает успехом серебро чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

В финале чемпионата Европы, который в воскресенье завершился в Париже, сборная России уступила команде Франции со счетом 21:24.

«Чувство, что серебро — тоже успех, отсутствует. Горечь осталась, пока от нее избавиться не удается. Я бы поставила высший балл команде за самоотдачу, но не за результат», — сказала Вяхирева.

Вяхирева была признана самым ценным игроком по итогам турнира. «В финале ничего не получилось, в защите еще более- менее мы отстояли, но проблема была в том, что не могли забить, вероятно, не до конца разобрали соперника, где-то недоработали. Ощущения от приза самому полезному игроку турнира смешанные, вроде бы приятно, но это не помогло команде, положительных эмоций было бы больше, если бы удалось победить в финале», — отметила 23-летняя спортсменка.