Гандболистка сборной России Вяхирева не считает успехом серебро чемпионата Европы
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Игрок сборной России по гандболу Анна Вяхирева не считает успехом серебряные медали чемпионата Европы. Об этом она рассказала журналистам.
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Игрок сборной России по гандболу Анна Вяхирева не считает успехом серебряные медали чемпионата Европы. Об этом она рассказала журналистам.
В финале чемпионата Европы, который в воскресенье завершился в Париже, сборная России уступила команде Франции со счетом 21:24.
«Чувство, что серебро — тоже успех, отсутствует. Горечь осталась, пока от нее избавиться не удается. Я бы поставила высший балл команде за самоотдачу, но не за результат», — сказала Вяхирева.
Вяхирева была признана самым ценным игроком по итогам турнира. «В финале ничего не получилось, в защите еще более- менее мы отстояли, но проблема была в том, что не могли забить, вероятно, не до конца разобрали соперника,
Сборная России повторила собственное достижение 2006 года, когда команда также завоевала серебряные медали. По итогам турнира во Франции сборная России завоевала право выступить в квалификационном турнире Олимпийских игр 2020 года, а также в финальной части чемпионата мира следующего года.