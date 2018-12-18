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00:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Трефилов: Как в том анекдоте — ложки нашлись, а осадочек остался

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов по возвращении команды в Москву подвёл итоги выступления своих подопечных на чемпионате Европы во Франции. Российские гандболистки впервые с 2006 года стали серебряными призёрами соревнований, в финале уступив француженкам (21:24).

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Источник: РИА "Новости"

«Как в том анекдоте: ложки нашлись, а осадочек остался. Так и здесь — последний штрих получился немножко не в тему. Если исходить из пяти баллов, поставлю команде оценку «хорошо». В финале вторая половина полностью не получилась. Не могу кого-то обвинять в поражении. Будем смотреть запись, посмотрим, кто что недоделал, кто, наоборот, помог команде.

Болельщики обвиняют судей? А разве судьи всегда были хорошими? Судьи судят, мы работаем. Ничего страшного не случилось. А потом, знаете, Франция принимала этот чемпионат. Хозяйские свистки?.. Я к судьям претензий не имею.

Спрашивал совета у гандболисток? Постоянно с ними советуюсь (усмехается). Понимаете, в чём дело, тренер есть тренер, он за границей площадки. А тот, кто варит кашу, он на площадке. Вся команда делается в раздевалке. Поэтому им тогда виднее немножко лучше было, — приводит слова Трефилова «Гандбол. Быстрый центр».

Женская сборная России по гандболу завоевала серебро на чемпионате Европы
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