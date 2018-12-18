Трефилов: Как в том анекдоте — ложки нашлись, а осадочек остался

Источник: РИА "Новости"

«Как в том анекдоте: ложки нашлись, а осадочек остался. Так и здесь — последний штрих получился немножко не в тему. Если исходить из пяти баллов, поставлю команде оценку «хорошо». В финале вторая половина полностью не получилась. Не могу кого-то обвинять в поражении. Будем смотреть запись, посмотрим, кто что недоделал, кто, наоборот, помог команде.

Болельщики обвиняют судей? А разве судьи всегда были хорошими? Судьи судят, мы работаем. Ничего страшного не случилось. А потом, знаете, Франция принимала этот чемпионат. Хозяйские свистки?.. Я к судьям претензий не имею.