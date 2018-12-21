БГК им. Мешкова победил «Татран» в матче SEHA-лиги

После этой виктории у брестчан стало 24 очка, и они поднялись на 4-е место в турнирной таблице. Лидируют македонский «Вардар» и хорватский «Загреб», у которых по 33 балла. За победу в матче SEHA-лиги начисляется 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.