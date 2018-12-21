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21:45 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова победил «Татран» в матче SEHA-лиги

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал восьмую победу в матчах SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в словацком Прешове чемпионы Беларуси уверенно переиграли местный «Татран» со счетом 35:21 (17:10).

После этой виктории у брестчан стало 24 очка, и они поднялись на 4-е место в турнирной таблице. Лидируют македонский «Вардар» и хорватский «Загреб», у которых по 33 балла. За победу в матче SEHA-лиги начисляется 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

Свой следующий поединок в этом турнире БГК имени Мешкова проведет 5 февраля в Бресте против румынского клуба «Стяуа». Гандболисты из Бухареста имеют 15 очков и находятся на 7-й позиции среди 10 участников SEHA-лиги.

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