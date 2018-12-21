БГК им. Мешкова победил «Татран» в матче SEHA-лиги
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал восьмую победу в матчах
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал восьмую победу в матчах
Сегодня в словацком Прешове чемпионы Беларуси уверенно переиграли местный «Татран» со счетом 35:21 (17:10).
После этой виктории у брестчан стало 24 очка, и они поднялись на 4-е место в турнирной таблице. Лидируют македонский «Вардар» и хорватский «Загреб», у которых по 33 балла. За победу в матче
Свой следующий поединок в этом турнире БГК имени Мешкова проведет 5 февраля в Бресте против румынского клуба «Стяуа». Гандболисты из Бухареста имеют 15 очков и находятся на 7-й позиции среди 10 участников