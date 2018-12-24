Штаб сборной России вызвал 21 гандболиста для подготовки к чемпионату мира

Подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Дании и Германии 10—27 января , будут вести следующие игроки:

Сборная России будет тренироваться в Новогорске до 4 января, после чего отправится в Швецию, где проведет два контрольных матча. Затем команда вернется в Россию, а 10 января отправится на чемпионат мира. Российские гандболисты на групповом этапе турнира встретятся со сборными Сербии, Германии, Бразилии, Франции и объединенной командой КНДР и Южной Кореи.