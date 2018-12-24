Штаб сборной России вызвал 21 гандболиста для подготовки к чемпионату мира

Подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Дании и Германии 10—27 января, будут вести следующие игроки:
вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);.
левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Сергей Николаенков (СКИФ);.
левые полусредние: Александр Деревень («Спартак», Москва), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Виталий Комогоров («Динамо Бухарест», Румыния), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»);.
разыгрывающие: Павел Атьман («Ганновер-Бургдорф», Германия), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия), Кирилл Котов («Чеховские медведи»);.
линейные: Глеб Калараш («Вардар», Македония), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михалин (СКИФ), Егор Евдокимов («Спартак», Москва);.
правые полусредние: Дмитрий Киселёв («Вардар», Македония);.
правые крайние: Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак», Москва), Алексей Фокин («Каустик»).
Сборная России будет тренироваться в Новогорске до 4 января, после чего отправится в Швецию, где проведет два контрольных матча. Затем команда вернется в Россию, а 10 января отправится на чемпионат мира. Российские гандболисты на групповом этапе турнира встретятся со сборными Сербии, Германии, Бразилии, Франции и объединенной командой КНДР и Южной Кореи.