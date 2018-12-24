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17:04 (мск), источник: Р-Спорт

Штаб сборной России вызвал 21 гандболиста для подготовки к чемпионату мира

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Тренерский штаб сборной России по гандболу во главе с Эдуардом Кокшаровым вызвал 21 игрока на сбор перед чемпионатом мира, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

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Подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Дании и Германии 10—27 января, будут вести следующие игроки:

вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);.

левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Сергей Николаенков (СКИФ);.

левые полусредние: Александр Деревень («Спартак», Москва), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Виталий Комогоров («Динамо Бухарест», Румыния), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»);.

разыгрывающие: Павел Атьман («Ганновер-Бургдорф», Германия), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия), Кирилл Котов («Чеховские медведи»);.

линейные: Глеб Калараш («Вардар», Македония), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михалин (СКИФ), Егор Евдокимов («Спартак», Москва);.

правые полусредние: Дмитрий Киселёв («Вардар», Македония);.

правые крайние: Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак», Москва), Алексей Фокин («Каустик»).

Сборная России будет тренироваться в Новогорске до 4 января, после чего отправится в Швецию, где проведет два контрольных матча. Затем команда вернется в Россию, а 10 января отправится на чемпионат мира. Российские гандболисты на групповом этапе турнира встретятся со сборными Сербии, Германии, Бразилии, Франции и объединенной командой КНДР и Южной Кореи.

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