Белорусские гандболисты сыграли вничью с Катаром

Первый тайм сегодняшней встречи в Дохе завершился с минимальным преимуществом хозяев — 14:13. После перерыва подопечные Юрия Шевцова сумели догнать соперников и завершили встречу вничью — 26:26. Самым результативным в составе гостей стал Артем Королек, забросивший 6 мячей.

Повторный спарринг белорусских и катарских гандболистов состоится 28 декабря. В начале 2019 года белорусы примут участие в международном турнире в испанской Паленсии. С 3 по 5 января их соперниками будут сборные Испании, Польши и Саудовской Аравии.