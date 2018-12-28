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23:25 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты проиграли Катару в повторном товарищеском матче

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проиграли команде Катара во втором товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшний поединок в Дохе подопечные Юрия Шевцова провели гораздо хуже, нежели первый. Два дня назад встреча завершилась вничью — 26:26, а сегодня белорусы уступили со счетом 19:27. Самым результативным в составе проигравших стал Артур Карвацкий, в активе которого 4 гола.

Теперь белорусские гандболисты вернутся домой, а в начале 2019 года примут участие в международном турнире в испанской Паленсии. Там их соперниками будут сборные Польши (3 января), Саудовской Аравии (4 января) и Испании (5 января).

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