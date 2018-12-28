Белорусские гандболисты проиграли Катару в повторном товарищеском матче

Сегодняшний поединок в Дохе подопечные Юрия Шевцова провели гораздо хуже, нежели первый. Два дня назад встреча завершилась вничью — 26:26, а сегодня белорусы уступили со счетом 19:27. Самым результативным в составе проигравших стал Артур Карвацкий, в активе которого 4 гола.