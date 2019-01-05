Белорусские гандболисты одержали вторую победу на турнире в Испании

Сегодня белорусы встречались с командой Саудовской Аравии и выиграли со счетом 36:23 (15:10).

В первый день соревнований подопечные Юрия Шевцова переиграли польскую сборную со счетом 30:28. В заключительный день турнира 5 января белорусские гандболисты встретятся со сборной Испании и определят победителя турнира. В первом туре испанцы разгромили аравийцев — 42:25, а сегодня были сильнее поляков — 34:28.