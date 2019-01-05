Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг0
Торпедо НН0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид0
Райо Вальекано1
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:30
Нефтехимик
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:30
Спартак
Сибирь
Футбол. Зарубежный
18:15
Алавес
Валенсия
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь4
Адмирал3
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
22:45
Уэска
Бетис
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Россия U20
Швейцария U20
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш6
Нью-Йорк Рейнджерс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсБ2
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас СтарзОТ2
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Финляндия U206
Швейцария U201
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ4
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз4
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
6.01
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
6.01
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
6.01
Монреаль Канадиенс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.01
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз4
Виннипег Джетс0
Все события
Фоторепортажи
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
10Россия проиграла США в ½ финала МЧМ
14:37 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты одержали вторую победу на турнире в Испании

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси одержали вторую победу на международном турнире памяти Доминго Барсенаса в испанской Паленсии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня белорусы встречались с командой Саудовской Аравии и выиграли со счетом 36:23 (15:10).

Читайте также
Белорусские гандболисты проиграли Катару в повторном товарищеском матче

В первый день соревнований подопечные Юрия Шевцова переиграли польскую сборную со счетом 30:28. В заключительный день турнира 5 января белорусские гандболисты встретятся со сборной Испании и определят победителя турнира. В первом туре испанцы разгромили аравийцев — 42:25, а сегодня были сильнее поляков — 34:28.

Турнир памяти Доминго Барсенаса проводится в 44-й раз. В прошлом году белорусы заняли в нем второе место, уступив первенство испанцам.

 Киркоров показал новогодние видео Аллы-Виктории и Мартина
Гороскоп на неделю с 7 по 13 января
«Здесь все против русских»: молодежка уступила США в полуфинале
СМИ: Зидан сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
Оторваться с Костнер: что Медведева забыла в Италии
«Пришло время наказать США»: финны хотят мести в финале
«Бавария» близка к покупке защитника за 35 миллионов
Капитан россиян извинился за поведение после 1/2 финала МЧМ
НХЛ включила вратаря молодежной сборной США в число звезд дня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь