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21:42 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты заняли второе место на турнире в Испании

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси заняли второе место на международном турнире памяти Доминго Барсенаса в испанской Паленсии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в заключительном матче подопечные Юрия Шевцова встречались с командой Испании и уступили со счетом 29:40. (15:19). До этого белорусы переиграли соперников из Польши — 30:28 и Саудовской Аравии — 36:23.

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Испанцы одержали виктории во всех трех играх, поляки победили только аравийцев, которые проиграли все свои поединки.

Итоговое положение: Испания — 6 очков, Беларусь — 4, Польша — 2, Саудовская Аравия — 0.

Турнир памяти Доминго Барсенаса проводился уже в 44-й раз. В прошлом году белорусы также финишировали вторыми вслед за испанцами.

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