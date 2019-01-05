Белорусские гандболисты заняли второе место на турнире в Испании

Сегодня в заключительном матче подопечные Юрия Шевцова встречались с командой Испании и уступили со счетом 29:40. (15:19). До этого белорусы переиграли соперников из Польши — 30:28 и Саудовской Аравии — 36:23.

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Испанцы одержали виктории во всех трех играх, поляки победили только аравийцев, которые проиграли все свои поединки.

Итоговое положение: Испания — 6 очков, Беларусь — 4, Польша — 2, Саудовская Аравия — 0.