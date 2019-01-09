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12:43 (мск), источник: Р-Спорт

Объявлен состав сборной России по гандболу на чемпионат мира-2019

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Тренерский штаб мужской сборной России определил состав команды на чемпионат мира-2019, сообщается на сайте Федерации гандбола России.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет 10—27 января в Дании и Германии. Сборная России отправится в Германию 10 января. В первом матче на чемпионате мира команда Эдуарда Кокшарова 11 января сыграет со сборной Сербии.

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Состав сборной России на чемпионат мира-2019 выглядит следующим образом:

Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);.

Левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);.

Левые полусредние: Виталий Комогоров («Динамо» Бухарест, Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Александр Деревень («Спартак»), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»);.

Разыгрывающий: Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия);.

Линейные: Глеб Калараш («Вардар», Македония), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михаилин (СКИФ), Егор Евдокимов («Спартак»).

Правый полусредний: Дмитрий Киселёв («Вардар», Македония);.

Правые крайние: Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак»), Алексей Фокин («Каустик»).

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