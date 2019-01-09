Объявлен состав сборной России по гандболу на чемпионат мира-2019
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Тренерский штаб мужской сборной России определил состав команды на чемпионат мира-2019, сообщается на сайте Федерации гандбола России.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Тренерский штаб мужской сборной России определил состав команды на чемпионат мира-2019, сообщается на сайте Федерации гандбола России.
Турнир пройдет
Состав сборной России на чемпионат мира-2019 выглядит следующим образом:
Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);.
Левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);.
Левые полусредние: Виталий Комогоров («Динамо» Бухарест, Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Александр Деревень («Спартак»), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»);.
Разыгрывающий: Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия);.
Линейные: Глеб Калараш («Вардар», Македония), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михаилин (СКИФ), Егор Евдокимов («Спартак»).
Правый полусредний: Дмитрий Киселёв («Вардар», Македония);.
Правые крайние: Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак»), Алексей Фокин («Каустик»).