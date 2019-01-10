Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд стартует в Германии и Дании

Источник: РИА "Новости"

Участие в мировом первенстве примут 24 команды. Сборная России под руководством Эдуарда Кокшарова попала в группу А и сыграет в Берлине с соперниками из Сербии, объединенной команды Кореи, Германии, Бразилии и Франции.

Два года назад на чемпионате мира во Франции российская сборная дошла до 1/8 финала, где уступила команде Словении (26:32). После мирового первенства Дмитрий Торгованов, являвшийся на тот момент главным тренером сборной, продолжил работу с командой. Однако затем российские гандболисты впервые в истории не смогли выйти на чемпионат Европы, и Федерация гандбола России (ФГР) приняла решение заменить Торгованова на Кокшарова. После смены главного тренера мужская сборная успешно выступила в играх европейской квалификации и отобралась на чемпионат мира.

Перед стартом турнира глава ФГР Сергей Шишкарев заявил, что перед сборной стоит задача занять место не ниже седьмого. Это даст команде возможность принять участие в квалификационном турнире к Олимпиаде 2020 года в Токио. Задача приобретает особую актуальность еще потому, что российские гандболисты не отобрались на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Кокшаров, как и игроки команды, назвали задачу сложной, но выполнимой.

Чемпионат стартует в Берлине

Матчи группы А пройдут на «Мерседес-Бенц-Арене» в Берлине. Сборная России 11 января сыграет с командой Сербии (20:00 мск), а после этого встретится гандболистами из Кореи (12 января, 17:30 мск), Германии (14 января, 20:00 мск), Бразилии (15 января, 17:30 мск) и Франции (17 января, 22:30 мск). Турнир откроется 10 января игрой между сборными Германии и Кореи (20:15 мск).

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В группе В, матчи которой пройдут в Мюнхене, сыграют сборные Испании, Хорватии, Македонии, Исландии, Бахрейна и Японии. В группе С (Хернинг, Дания) выступят гандболисты из Дании, Норвегии, Австрии, Туниса, Чили и Саудовской Аравии. Соперниками по группе D станут команды Швеции, Венгрии, Катара, Аргентины, Египта и Анголы.

Три лучшие сборные из каждой группы выйдут в основной групповой раунд, где образуют две группы. Дальше пройдут по две команды, которые отправятся в полуфиналы. Матчи за места с 13-го по 24-е примет Копенгаген, они состоятся 19 и 20 января. Игры группы I с 19 по 23 января пройдут Кельне, а встречи группы II состоятся в те же дни в Хернинге.

Полуфиналы состоятся 25 января, а матч за третье место и финал — 27 января. Четыре заключительных встречи турнира пройдут на «Барклейкард-Арене» в Гамбурге, которая вмещает более 13 тыс. зрителей.

Кокшаров включил в заявку на чемпионат мира 18 гандболистов. В этот список вошли

вратари Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);

левые крайние — Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);

левые полусредние — Александр Деревень («Спартак»), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Виталий Комогоров («Динамо», Румыния), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»);

разыгрывающий — Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия);

линейные — Глеб Калараш («Вардар», Македония), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михалин (СКИФ), Егор Евдокимов («Спартак»);

правый полусредний — Дмитрий Киселев («Вардар», Македония);

правые крайние — Даниил Шишкарев («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалев («Спартак») и Алексей Фокин («Каустик»).

В рамках подготовки к чемпионату мира российские гандболисты провели два контрольных матча с соперниками из Швеции. Первая игра завершилась поражением со счетом 18:29, вторая — вничью (29:29).

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Сборная России не выигрывала медали ЧМ 20 лет

Первый чемпионат мира по гандболу среди мужских команд прошел в 1938 году в Германии и завершился победой хозяев. В 1982-м чемпионом мира стала сборная СССР. Сборная России побеждала дважды (1993, 1997). В 1999 году российская команда в финале уступила гандболистам Швеции и с тех пор медали мировых первенств не завоевывала, а в 2011 году и вовсе не пробилась в финальный турнир.