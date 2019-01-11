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21:52 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сыграла вничью с командой Сербии в первом матче ЧМ по гандболу

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Сербии со счетом 30:30 в первом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Германии и Дании. Встреча состоялась на Mercedes-Benz Arena в Берлине.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшим игроком матча был признан россиянин Тимур Дибиров, забросивший 12 мячей.

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Россияне выступают в группе А вместе со сборными Бразилии, Германии, Франции и объединенной командой Кореи. В следующем матче группового этапа сборная России сыграет с объединенной командой Кореи, игра состоится в воскресенье (начало — 17:30 мск). Сербы в этот же день встретятся с французами.

Мужская сборная России дважды выигрывала золото чемпионатов мира (1993, 1997). В 1999 году россияне стали серебряными призерами.

В турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд, по три лучшие сборные из каждой группы выйдут во второй групповой раунд.

Чемпионат мира по гандболу в Германии и Дании завершится 27 января.

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