Сборная России победила объединенную команду Кореи в групповом матче ЧМ по гандболу

Россияне выступают в группе А вместе со сборными Бразилии, Германии, Сербии, Франции и объединенной командой Кореи. Ранее в первом матче группы А сборная России сыграла вничью с сербами (30:30).

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На данный момент россияне занимают первое место в группе, набрав три очка в двух матчах, корейцы по итогам двух встреч идут последними, потерпев два поражения. Позднее в субботу в группе А пройдут две встречи — немцы сыграют с бразильцами, а французы встретятся с сербами.

В турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд, по три лучшие сборные из каждой группы выйдут во второй групповой раунд.