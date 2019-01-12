Сборная РФ по гандболу одержала важную победу над корейцами на ЧМ с помощью резервистов

Источник: РИА "Новости"

Корейская сборная изначально представлялась загадкой для своих соперников по группе А. Текущий чемпионат стал первым в истории для объединенной команды Кореи, которую представляют 16 игроков из Республики Корея и четверо гандболистов КНДР. Помимо этого, все спортсмены выступают в своих национальных чемпионатах, и соперникам зачастую просто невозможно подготовиться к матчу с ними за неимением соответствующего видеоматериала. Однако изначально корейцам была отведена роль аутсайдеров группы, для которых выступление на таком турнире уже является достижением.

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В стартовой игре чемпионата мира корейские гандболисты ожидаемо уступили хозяевам соревнований немцам со счетом 19:30. Сборной России победа была необходима, поэтому подопечные Эдуарда Кокшарова не стали откладывать дело в долгий ящик и повели с комфортной разницей с самого старта встречи. По ходу поединка Кокшаров прибегнул к широкой ротации состава, чтобы дать ближайшим резервистам почувствовать атмосферу турнира. С этим связано то, что во втором тайме команда показала сумбурный гандбол, позволив корейцам уйти от более разгромного поражения.

Отдельно стоит отметить атмосферу на трибунах — помимо организованной группы поддержки объединенной команды Кореи, которую отличала яркая символика (флаги и футболки с изображением Корейского полуострова), хорошую шумовую поддержку аутсайдеру организовала и остальная публика. В некоторых моментах российских игроков и вовсе освистывали. Это должно подготовить гандболистов к следующей игре группового этапа против команды Германии, когда вся Mercedes-Benz Arena в Берлине будет болеть против россиян.

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«Корейцы преподали хороший урок»

В стартовой игре чемпионата мира россияне сыграли вничью с сербами — 30:30. Матч изобиловал эмоциями и взаимными ошибками, а его результат не устроил ни одну из команд. По мнению президента Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева, в игре с корейцами российская сборная провела необходимую работу над ошибками. «Можно сказать, отработали домашнее задание, изучили все допущенные ранее ошибки, показали отменную игру с множеством симпатичных тактических действий, проявили себя все, показав красивую индивидуальную игру», — сказал он.

Как отметил генеральный директор ФГР Лев Воронин, у сборной были проблемы в матче с корейцами, но ход игры все равно был под контролем. «Были определенные проблемы, но конечный результат на табло. Наши ребята контролировали весь поединок от первой до последней минуты. Ошибки, конечно, присутствовали, но давайте подождем следующего матча, где будет уже европейский гандбол», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Не все так гладко, как хотелось бы. Хочу поблагодарить соперника за хорошую игру и преподанный нам урок, который нечасто встречается. Эдуард Кокшаров Главный тренер сборной России

После выигранного матча Кокшаров отметил, что в игре сборной России продолжают существовать некоторые проблемы. «Не все так гладко, как хотелось бы. Хочу поблагодарить соперника за хорошую игру и преподанный нам урок, который нечасто встречается», — признался специалист.

Матч против сборной Германии будет для российских гандболистов ключевым. На данный момент хозяева турнира занимают первую строчку в турнирной таблице группы А с четырьмя баллами, имея в активе две крупные победы — над корейцами (30:19) и бразильцами (34:21). «Мы намерены биться за попадание в следующий этап, надо драться за это право. Пусть у немцев будет безумная поддержка, но и ответственность у них гораздо выше, надо воспользоваться и навязать свою игру так же, как нам удалось это сегодня», — поделился своими ожиданиями Шишкарев.