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20:09 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболистки «Ростова-Дона» одержали 13-ю победу со старта ЧР подряд

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Гандболистки «Ростова-Дона» обыграли волгоградское «Динамо-Синару» в выездном матче чемпионата России.

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Источник: AFP 2019

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Волгограде, завершилась со счетом 30:23 в пользу действующего чемпиона страны. В составе ростовчанок самой результативной стала Виктория Борщенко, забросившая шесть мячей.

«Ростов-Дон», возглавляющий турнирную таблицу, выиграл все 13 матчей в текущем чемпионате России.

В другом матче дня гандболистки майкопского «АГУ-Адыифа» на своей площадке сыграли вничью с ижевским «Университетом» со счетом 27:27 и набрали первое очко в турнире.

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