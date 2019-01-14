Гандболистки «Ростова-Дона» одержали 13-ю победу со старта ЧР подряд
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Гандболистки «Ростова-Дона» обыграли волгоградское «Динамо-Синару» в выездном матче чемпионата России.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Гандболистки «Ростова-Дона» обыграли волгоградское «Динамо-Синару» в выездном матче чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Волгограде, завершилась со счетом 30:23 в пользу действующего чемпиона страны. В составе ростовчанок самой результативной стала Виктория Борщенко, забросившая шесть мячей.
«Ростов-Дон», возглавляющий турнирную таблицу, выиграл все 13 матчей в текущем чемпионате России.
В другом матче дня гандболистки майкопского «АГУ-Адыифа» на своей площадке сыграли вничью с ижевским «Университетом» со счетом 27:27 и набрали первое очко в турнире.