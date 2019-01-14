Сборная России сыграла вничью с немцами в матче группового этапа ЧМ по гандболу

Россияне выступают в группе А вместе со сборными Бразилии, Германии, Сербии, Франции и объединенной командой Кореи. В первом матче группы А сборная России сыграла вничью с сербами (30:30), а во втором обыграла корейцев (34:27). Россияне занимают третье место в группе, набрав четыре очка в трех матчах, немцы с пятью очками возглавляют таблицу. Позднее в понедельник в группе А пройдет еще одна встреча — сборная Франции сыграет с объединенной командой Кореи.
В следующем матче подопечные Эдуарда Кокшарова встретятся с бразильцами во вторник (начало — 17:30 мск).
В турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд, по три лучшие сборные из каждой группы выйдут во второй групповой раунд. Чемпионат мира по гандболу завершится 27 января.