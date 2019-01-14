Сборная России сыграла вничью с немцами в матче группового этапа ЧМ по гандболу

Россияне выступают в группе А вместе со сборными Бразилии, Германии, Сербии, Франции и объединенной командой Кореи. В первом матче группы А сборная России сыграла вничью с сербами (30:30), а во втором обыграла корейцев (34:27). Россияне занимают третье место в группе, набрав четыре очка в трех матчах, немцы с пятью очками возглавляют таблицу. Позднее в понедельник в группе А пройдет еще одна встреча — сборная Франции сыграет с объединенной командой Кореи.